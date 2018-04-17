Нашествие туристов поставило под угрозу пять мировых достопримечательностей (список)

Власти стран, в которых находятся эти достопримечательности предпринимают меры, чтобы толпы туристов не разрушили их.

Таиланд и Филиппины в этом году объявили о закрытии "на профилактику" сразу нескольких курортов, пользующихся невероятной популярностью у туристов.

Читайте такжеВласти Таиланда закроют для туристов популярный пляж из фильма с Ди Каприо, чтобы спасти уникальную природу (видео)

Но и это еще не все - ряд европейских городов, в том числе Венеция и Дубровник, а также остров Скай в Шотландии пожаловались на то, что еле выживают в условиях нашествия туристов.

Би-би-си представило список из пяти популярных туристических направлений, благополучие которых находится под угрозой из-за роста числа посетителей.

Таиланд: пляж Майя Бэй отдохнет от туристов. В марте власти Таиланда объявили о том, что закрывают на четыре месяца знаменитый пляж "на профилактику". В настоящее время каждый день этот пляж посещают 4-5 тыс. туристов.

77% коралловых рифов в этой бухте находятся под угрозой уничтожения - в основном кораллы повреждаются якорями курсирующих здесь лодок.

Элизабет Беккер, автор книги о проблемах туристической индустрии говорит: "Решение закрыть острова вполне обоснованное. Но туризм - одна из движущих сил экономического развития страны. И бизнес, и чиновники опасаются, что любое ограничение в туризме поставит под удар всю экономику страны".

По словам эксперта из Бангкока Тхона Тхамронгнавасавата, именно по этой причине власти так долго не решались закрыть пляж Майя Бэй. "Если вы живете в стране, 22% ВВП которой составляют доходы от туризма, вы поймете как тяжело даются такие решения. Многие и не думали, что такое решение вообще может быть принято", - говорит эксперт.

Когда пляж Майя Бэй снова откроется, власти Таиланда введут ограничение: его смогут посещать не более 2 тыс. туристов в день.

А вот Италия и ее жемчужина - Чинкве-Терре надеется на технологии. Туристам всегда будет мало Чинкве-Терре - пяти небольших ярких поселений, расположенных на рукотворных террасах на побережье Генуэзского залива. Эта территория, где живут 5 тыс. человек, стала национальным парком в 1999 году. Сейчас Чинкве-Терре посещают более 2 млн туристов в год.

Туристы приезжают сюда, чтобы прогуляться по живописным тропам, которые связывают между собой пять поселений и расположенные на террасах виноградники. Но за годы эти тропы пришли в негодность - из-за процессов эрозии и толп туристов.

Руководство парка некоторое время назад протестировало мобильное приложение для туристов, которое в реальном времени отображает количество людей на определенных маршрутах. Когда приложение показывает красный предупреждающий сигнал, это означает, что на тропе слишком много людей, тогда туристы могут принять решение, идти ли по перегруженному маршруту.

В будущем, как надеется руководство парка, с помощью приложения можно будет создавать листы ожидания после превышения допустимого количества людей на маршрутах.

Мачу-Пикчу - расположенный в Перу древний город инков - прочно занял одно из главных мест в программе путешествий многих туристов. Однако большой поток туристов негативно сказывается на экологической обстановке: тропа постепенно приходит в негодность, вдоль нее остаются кучи мусора, а туристы ставят палатки там, где это не положено.

В 2005 году власти Перу ввели ограничение на количество человек, которые могут подниматься по тропе к Мачу-Пикчу за сезон. В феврале маршрут регулярно закрывается "на профилактику".

Туристы теперь должны заранее бронировать разрешение на то, чтобы подняться к городу по дороге инков.

Однако из-за того, что к Мачу-Пикчу можно подняться и по автомобильной дороге, число посетителей древнего города из-за введения этих ограничений не снизилось. Именно автомобильной дорогой пользуется большинство посетителей Мачу-Пикчу.

Пока, несмотря на все усилия властей контролировать поток туристов, число посетителей Мачу-Пикчу превышает рекомендованные ЮНЕСКО 2500 человек в день.

Южная Корея: остров Чеджудо - туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на вулканы, живописные водопады, а также чтобы посетить "парк любви", который особенно популярен у молодоженов, отправляющихся в свадебные путешествия.

В 2017 году между островом и Сеулом было совершено 65 тыс. перелетов - то есть почти по 180 рейсов в день. Ежегодно порядка 15 млн туристов приезжают на остров, а это слишком много для острова площадью 2 тыс. кв м.

"После того, как остров стал популярен у иностранных туристов, экологии Чеджудо был нанесен серьезный ущерб. Теперь здесь много мусора, а автомобильные дороги перегружены", - сказал глава местной группы активистов Kang Won-bo.

"На остров также прибывает много туристов на круизных лайнерах, туристы находятся здесь всего несколько часов и фактически не приносят никакого дохода местной экономике", - сетует консультант по туризму в Сеуле Кэтрин Жермье-Хэмел.

Колумбийская Каньо-Кристалес - фантастическое зрелище - это река, которая переливается всеми цветами радуги.

Территория, по которой протекает река, раньше находилась под контролем повстанцев ФАРК, это означает, что туристы - как местные, так и иностранные - здесь фактически не появлялись. Но в последние годы - после того, как колумбийское правительство в 2016 году подписало соглашение с ФАРК - сюда начали приезжать путешественники, чтобы увидеть своими глазами это чудо природы.

Конечно, Каньо-Кристалес не может похвастаться таким же количеством посетителей, как другие достопримечательности списка (в 2016 году посмотреть на реку приехали 16 тыс. туристов), но уже сейчас очень сложно найти баланс между растущим числом туристов и сохранением чрезвычайно хрупкой экосистемы.

Существуют опасения, что дальнейший ростчисла туристов может привести к загрязнению и гибели уникальных водных растений.

"Присутствие людей может нанести вред процессу размножения растений. Поэтому мы решили ввести ряд ограничений", - говорит координатор программы по экотуризму Фабер Рамос.