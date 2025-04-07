Туристам стоит знать о некоторых особенностях тайской культуры, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Интерес к Таиланду, который и без того принимает огромное количество туристов, в этом году возроз еще больше на фоне выхода третьего сезона сериала "Белый лотос" – именно в этой стране Азии разворачивались его события. Теперь многие фанаты сериала стремятся повторить опыт его героев, посещая те же самые места, где снимали шоу.

Автор издания о путешествиях Condé Nast Traveler Пир Нирандара, начинавшая свою карьеру именно в Таиланде, назвала 15 негласных правил путешествия по стране.

1. Верните "вай". Этот молитвенный жест с поклоном является общепринятым приветствием в Таиланде, а потому всегда стоит "возвращать" его в ответ, особенно старейшинам и монахам, чтобы проявить уважение. "Чем выше ваш вай, тем более формальным является жест. Хотя объятия становятся все более распространенными в кругах экспатов и иностранцев, традиционные тайские приветствия обычно избегают физического прикосновения, отражая культурное уважение к личному пространству", – пояснила Пир.

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2. Снимите обувь. По ее словам, в Таиланде обувь принято снимать обувь перед входом в дома, храмы, массажные салоны и даже некоторые кафе и магазины. "Если сомневаетесь, посмотрите вниз: ряд обуви у входа – это ваш сигнал поставить свою обувь рядом с остальными", – говорит девушка.

3. Одевайтесь скромно, особенно в храмах. Хотя пляжи в Таиланде могут показаться более расслабленными, тайская культура в целом склоняется к консервативности, поэтому лучше одеваться уважительно, прикрывая плечи и колени, исследуя что-то за пределами территории пляжных курортов, особенно в храмах и религиозных местах. "Если вы женщина, наденьте шарф или саронг для дополнительного прикрытия, не прикасайтесь к монахам и вместо того, чтобы сидеть, скрестив ноги, сядьте, поджав ноги в одну сторону", – отмечает Пир.

4. Следите за ногами (и головой). "Ступни считаются самой низменной частью тела. Никогда не направляйте их на людей или статуи и определенно не кладите их на столы или стулья. Напротив, голова является самой священной частью. Не прикасайтесь к голове кого-либо, особенно тех, кто старше", – предупреждает эксперт.

5. Ешьте в компании. По словам Пир, хотя в оживленных городских центрах все чаще встречаются приемы пищи в одиночку, традиционно прием пищи в стране является общим делом. "Чтобы есть как местный житель, закажите несколько блюд на двоих, которые подаются в семейном стиле вместе с горшком риса. Используйте общую ложку, чтобы зачерпнуть рис на свою тарелку, прежде чем положить на нее ассортимент основных блюд – это позволит вам попробовать всего понемногу! Когда дело доходит до столовых приборов, держите ложку в правой руке, а вилку в левой – вилка используется для того, чтобы накладывать еду на ложку, а не для того, чтобы есть ее напрямую. Ножи нужны редко, а палочки для еды обычно подаются с блюдами из лапши", – поясняет она, также предостерегая, то не стоит брать последний кусок со стола, если вам его не предложили, а если глава стола настаивает на том, чтобы заплатить, позвольте ему это сделать – это знак уважения и иерархии.

6. Не ограничивайтесь пад-тай. Хотя это блюдо очень популярно среди иностранцев, сами тайцы едят его редко. "Согласно преданиям, наше самое известное блюдо на самом деле было изобретено тайским правительством во время кампании 1930-х годов по укреплению национальной идентичности и решению проблемы нехватки продовольствия. Премьер-министр Плек Пибунсонгкхрам продвигал блюдо из лапши как патриотическую альтернативу рису, использующую местные ингредиенты, и продвигал его как символ современной тайской идентичности. Хотя оно и вкусное, это лишь вершина кулинарного айсберга страны. Откройте для себя всю глубину и разнообразие тайской кухни. Какие есть альтернативы? Попробуйте пад си-ю, пад кра-поу или куай тью руа", – рекомендует девушка.

7. Выбирайте уличную еду с умом. Выбирая место, она советует доверять тайцам, а также...своим чувствам. "Выглядит ли это аппетитно? Пахнет ли это свежим? Едят ли это местные жители? В оживленных киосках, как правило, подают более свежую еду. Выбирайте приготовленные продукты и избегайте сырых продуктов, если вы не знаете продавца", – говорит Пир.

8. Носите с собой наличные. Эксперт поясняет, что в Таиланде кредитные карты принимаются только в крупных заведениях, и часто с наценкой в ​​3%. При этом чаевые в стране не являются обязательными, но это приятный жест, особенно в спа-салонах и ресторанах.

9. Торгуйтесь с добротой. На оживленных рынках Таиланда торг – обычное дело. "Если вы покупаете несколько товаров у одного и того же продавца, вы можете попытаться снизить цену на несколько бат, но будьте легки и уважительны. Улыбайтесь и смейтесь, но никогда не будьте агрессивны", – предупреждает Пир.

10. Не проявляйте чувства публично. "Таиланд придерживается более консервативных взглядов, когда дело касается публичных проявлений чувств. Держаться за руки – это нормально, но поцелуи или объятия на публике могут вызвать неприятные взгляды, особенно в храмах или сельской местности", – говорит она.

11. Ставьте правильные ожидания от массажа. "Несмотря на то, как их изображают в СМИ и неточные шутки поп-культуры, традиционный тайский массаж – это серьезная лечебная практика, а не эротический опыт, тайский термин для массажиста буквально переводится как "врач массажа". Не предполагайте автоматически, что предлагаются непристойные услуги. Если у вас возникли сомнения, ищите розовые или красные огни – их присутствие сигнализирует о другом типе заведения, хотя их работники по-прежнему заслуживают такого же уважения", – поясняет автор материала.

12. Будьте открыты в отношении гендера и сексуальности. Эксперт напоминает, что недавно страна стала первой в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки, и она давно известна своими яркими кабаре-шоу, которые прославляют красочный спектр гендерных идентичностей, а также широко распространенным общественным признанием катои (тайское название "ледибоев", и многие считают их третьим полом). Впрочем, это все не значит, что туристам стоит открыто делать предположения или задавать навязчивые вопросы о чьей-либо гендерной идентичности, независимо от того, насколько благими намерениями они вызваны: "Нормально проявлять любопытство, но обязательно сохраняйте уважение и осмотрительность".

13. Уважайте религию и королевскую семью. "Хотя Таиланд является конституционной монархией, законы об оскорблении величества подразумевают, что шутки о королевской семье не только неуместны с культурной точки зрения, но и потенциально караются законом. Проявляйте уважение к любым изображениям короля, королевской семьи или Будды", – предупреждает Пир.

14. Выучите несколько фраз на тайском. Как и во всех местах назначения, изучение нескольких базовых фраз, таких как "sawasdee ka/krap" (привет, женский/мужской род) и "khob khun" (спасибо), имеет большое значение. Даже если ваше произношение не идеально, местные жители оценят ваши усилия, поясняет автор.

15. Будьте тихими и вежливыми. "Вы когда-нибудь слышали, как кричит таец? Мы, как известно, улыбаемся, даже когда нам некомфортно, мы расстроены или грустим. Тайцы, как правило, говорят тихо и избегают публичных проявлений разочарования. Крики, гудки или выход из себя могут заставить человека "потерять лицо", что считается культурной ошибкой. Даже в час пик или когда движение хаотично, вы редко услышите гудки. Примите идею быть спокойным или сабай-сабай – в конце концов, вы в Таиланде", – заключает Пир.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшее время года для отдыха в Таиланде.

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