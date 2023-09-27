Стоит обязательно спрашивать о цене, прежде чем что-то заказывать.

Две туристки поделились дорогой ошибкой, которую они совершили во время путешествия на лодке во Франции, и которая стоила им более полутысячи долларов.

Как пишет Newsweek, в видео близнецы Кэссиди и Лия Армбрастер рассказали, как их заставили заплатить более 500 евро за пасту с лобстером во время прогулки на лодке во Франции.

"Там был катер-ресторан, который продавал еду. На самом деле мы не собирались ничего заказывать, потому что привезли закуски, а потом подумали, что можно разделить пиццу. Но это было 1 сентября, и они прекратили продавать пиццу накануне, поскольку туристический сезон подходил к концу", - сказала одна из туристок.

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Но потом подошел их друг и спросил, не хотят ли они пасту.

"Мы ответили, почему бы и нет, предполагая, что это будут макароны за обычную цену", - добавила туристка.

Через час лодка-ресторан вернулась с пастой, и девушки были ошеломлены, когда обнаружили, что паста стоит 500 евро.

"Капитан был французом и спорил с катером-рестораном за то, что он взыскал с нас такую сумму", - сказала туристка. "В конце концов, мой друг просто оплатил счет, чтобы избежать проблемы".

Омары - достаточно дорогая еда, в частности, из-за ограниченного предложения, поскольку их вылавливают в дикой природе, а не выращивают.

Сюда же можно добавить наценку за перевозку, поскольку их транспортируют живыми, чтобы сохранить свежесть, а в ресторане уже добавляется наценка за приготовление, презентацию и оказанное обслуживание.

В то же время люди в комментариях возмущались и отмечали, что это чрезвычайно высокая цена за еду.

В конце концов, девушки восприняли это как опыт, но отметили, что теперь обязательно будут спрашивать о цене, прежде чем что-то заказывать в будущем.

Туристические советы

Туристов предупреждают об одной важной особенности ресторанов в Италии, за которую придется переплатить. В счет, помимо собственно, цены за еду, в некоторых ресторанах включают еще один неожиданный пункт.

В Испании туристы также часто допускают одну ошибку, за которую можно получить штраф, иногда до 600 евро - неподходящая одежда.

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