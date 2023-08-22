Власти города Магалуф борется с опасным поведением туристов, которое вредит репутации курорта и ставит под угрозу жизни отдыхающих.

Четверо британских, а также шведский турист были оштрафованы на 36 тысяч евро каждый в Магалуфе - пляжном курорте в юго-западной части Майорки. Они были пойманы либо на перелезании с одного балкона отеля на другой, либо при прыжке со своего балкона в бассейн внизу, - явлении, известном как "балконинг".

По данным местного совета муниципалитета Кальвиа, который охватывает популярные туристические точки Магалуфа и Пальма-Нова, их также выгнали из соответствующих отелей. По словам чиновников, двум британцам было по 18 лет, а двум другим - по 19, пишет Daily Mail.

Нарушения произошли в период с 4 июня по 8 августа. Отели, в которых проживали туристы, не называются. Штрафы были наложены на основании постановления регионального правительства, призванного искоренить пьяный туризм.

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Хуан Фелиу, глава совета Кальвии, подчеркнул, что суровые штрафы действуют как "мощное сдерживающее средство" против безрассудного и опасного поведения.

"В нашем муниципалитете не будут терпеть "балконинг". Это безответственная практика, которая может привести к серьезным и необратимым травмам и даже к смерти. Очевидно, что это последнее, чего хотелось бы тем, кто к нам приезжает. Это не отдых, это очень опасный безответственный поступок, и это не тот образ, который мы хотим для нашего муниципалитета", - сказал Фелиу.

Он не уточнил, были ли выплачены штрафы, выписанные пяти туристам, и как они будут преследоваться.

В последние годы в интернете появились кадры, на которых британские туристы взбираются с одного балкона отеля на другой или прыгают со своего балкона в бассейн внизу. В августе 2018 года британский отдыхающий обманул смерть, выпрыгнув с балкона шестого этажа в Магалуфе.

В результате серии трагедий на балконах региональное правительство Майорки приняло в 2020 году закон, запрещающий практику "балконинга" на всех Балеарских островах со штрафами до 58 тысяч евро.

В прошлом году правительство запретило продажу алкоголя в магазинах с 21:30 до 8 утра, а также посещение пабов, предложения напитков "два по цене одного" и "счастливые часы" в некоторых местах в Магалуфе, Эль-Аренале и Плайя-де-Пальма на Майорке.

Другие наказания для туристов

Как сообщал УНИАН, ранее на Майорке вели для туристов штраф в размере 900 евро, если их поймают, когда они прыгают с причала в море. Муниципалитет Муро славится своим пляжем, однако многие туристы игнорируют предупреждения о мелководье и ныряют с одного из пирсов.

А местный совет в Бенидорме, другом популярном испанском курорте, решил бороться с отдыхающими, которые занимают лучшие места на пляжах, но затем уходят по своим делам. Для таких хитрунов, "бронирующих" полотенцами себе места, теперь предусмотрен штраф в размере 150 евро.

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