В Испании туристов могут оштрафовать за купальники и голые торсы вне пляжей.

Региональный менеджер Villa Plus на Канарских островах Сандра Молинье рассказала о большой ошибке, которую туристы регулярно совершают во время отпуска в Испании, и из-за которой у них могут возникнуть проблемы.

"Когда вы уходите с пляжа, будьте почтительны: никаких обнаженных торсов или бикини в центре города или в супермаркете", – рассказала она Sun Online Travel.

Также эксперт по Испании предупредила, что садиться в местное такси нужно в футболке, иначе вам откажут в поездке.

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Тиктокер Франк, который организует мальчишники в Бенидорме, поддержал это мнение.

"Покидая пляж и выходя на улицу, пожалуйста, прикрывайтесь. Мужчины должны надеть рубашки, женщины – прикрыть бикини, иначе вас могут оштрафовать на 300 евро", – предупредил он.

Тем временем, на Майорке за подобное нарушение грозят еще более строгие штрафы – почти 600 евро.

Стоит отметить, что за голые торсы на улицах туристов штрафуют не только в Испании. В частности, за нахождения за пределами пляжа без рубашки или в купальнике в итальянском курортном городе Сорренто можно получить штраф в 500 евро, а в хорватском Дубровнике – до 4000 евро.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему испанцы никогда не заказывают пинту пива, и почему приезжим тоже не следует этого делать.

Также туристов предупредиле о малоизвестном правиле в Италии, несоблюдение которого может повлечь за собой серьезный штраф.

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