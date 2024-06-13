Мошенники создают фейковые аккаунты авиакомпаний и пытаются выманить у пассажиров конфиденциальную информацию.

Эксперты по путешествиям обратили внимания на новый вид кибермошенничества в соцсетях, который становится все более популярным в разгар туристического сезона. Жертвами аферистов в данном случае становятся пассажиры крупнейших авиакомпаний.

Дело в том, что в топ-сезон из-за загруженности аэропортов, переполненности самолетов и всеобщей спешки с пассажирами чаще случаются неприятные инциденты, требующие реакции авиакомпании. Это может быть отмена или задержка авиарейса, потеря багажа, отказ в обслуживании, жалоба на место в самолете и многое другое. В подобных ситуациях люди часто на эмоциях начинают писать о своем негативном опыте в соцсетях – кто-то в поисках контакта с авиакомпанией, а кто-то просто чтобы излить душу. Именно на таких пассажиров и охотятся мошенники.

Как отмечает портал Which?, аферисты выискивают в соцсетях, в первую очередь в Х, подобные сообщения пользователей, и обращаются к ним от имени сотрудников авиакомпании. Чтобы ввести жертв в заьлуждение, они часще всего используются на аватарках реальные лого авиакомпаний, а их ник может лишь незначительно отличаться от настоящих названий перевозчиков. И часто пассажиры, находясь на эмоциях, бывают невнимательными, а потому не сразу замечают подвох.

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В качестве эксперимента журналист портала оставил комментарий на странице реального аккаунта авиакомпании Wizz Air в соцсети X, чтобы узнать, не был ли задержан его рейс, и почти сразу же он получил ответы от двух фейковых аккаунтов. Оба использовали почти одинаковые формулировки, извинившись за неудобства, заявив, что они "уже передали этот вопрос в соответствующий отдел" и запросив контакт в WhatsApp "для оказания помощи".

Через аналогичные фиктивные учетные записи в X мошенники пытались связаться с клиентами British Airways, easyJet, Jet2, Ryanair, Tui, Virgin Atlantic и многих других авиакомпаний.

При этом эксперты обнаружили, что фейковые аккаунты часто реагируют быстрее, чем настоящие авиакомпании, но они также вклиниваются в уже существующие разговоры между пользователями и авиакомпаниями.

Зачем мошенники связываются с потенциальными жертвами

получить номер телефона и другие конфиденциальные данные, которые они смогут использовать в своих целях или перепродать другим преступникам (сначала они могут запросить номер вашего бронирования или номер рейса, чтобы выглядеть убедительнее)

предложить пользователям перейти по ссылкам на фишинговые веб-сайты, которые собирают данные кредитных карт

якобы для решения проблемы обманом заставить пользователей загрузить мошенническое платежное приложение (например, Remitly, Skrill и WorldRemit)

Как сообщал УНИАН, еще в конце 2023 года с подобным видом мошенничества столкнулись пассажиры украинского лоукостера SkyUp. Поскольку из-за полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года авиакомпания прекратила выполнять рейсы в/из Украины, уже оплатившие билеты на отмененные рейсы украинцы периодически спрашивали в соцсетях перевозчика, как они могут вернуть свои деньги.

Мошенниики отслеживали такие сообщения и обращались к пассажирам в личной переписке якобы от имени сотрудников авиакомпании, пытаясь выманить у них конфиденциальную информацию. В итоге представителям SkyUp пришлось выпустить официальное предостережение клиентам, чтобы они не реагировали на подобные сообщения и оставались бдительными.

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