Преступники активизировались вскоре после того, как SkyUp рассказал о ходе процесса возврата средств пассажирам за отмененные из-за войны авиарейсы.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая после начала полномасштабного вторжения России остановила полеты в Украине и переориентировалась на иностранный рынок, предупредила об активизации онлайн-мошенничества в соцсетях от ее имени.

Как сообщила пресс-служба компании в своем Facebook, пассажиры начали получать сообщения в соцсетях от якобы службы поддержки SkyUp, в которых мошенники просили предоставить им персональные данные и номера банковских карт пользователей.

Такое сообщение получил и корреспондент УНИАН в Instagram, который сразу заблокировал и пожаловался на мошеннический аккаунт, а также сообщил авиакомпании о такой активности.

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В авиакомпании призвали своих клиентов быть бдительными и не предоставлять никаких данных в случае таких обращений, а также, по возможности, уведомлять сотрудников SkyUp о таких случаях.

В то же время авиаперевозчик подчеркнул, что его сотрудники никогда не обращаются к пассажирам с личных аккаунтов в мессенджерах и в соцсетях.

Что этому предшествовало

Незадолго до активизации мошенников пресс-служба SkyUp сообщила, что она начала частично возвращать средства за отмененные авиарейсы из-за начала российской полномасштабной войны против Украины. В частности, по состоянию на декабрь 2023 года клиентам было возвращено 17,5 млн грн.

Сразу после этого пользователи начали интересоваться в комментариях, куда им стоит обращаться, чтобы попасть в круг счастливчиков, которым вернули средства. В ответ менеджеры авиакомпании обещали связаться с пассажирами в личных сообщениях.

Очевидно, эти сообщения заметили мошенники и решили воспользоваться ситуацией. Для достоверностьи они даже использовали на иконках логотип SkyUp. Сначала они просили предоставить частную информацию, как, например, номер отмененного рейса, имя пассажира, электронный адрес и номер телефона, а если пользователь отвечал – дополнительно просили предоставить банковские данные.

Впрочем, поскольку сообщение было отправлено на английском языке, вероятно, большинство пассажиров сразу поняли, что здесь что-то не чисто.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания SkyUp получила разрешения на полеты в Канаду и лицензию на полеты в США.

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