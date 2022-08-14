Переговоры велись с 2016 по 2018 года, однако технологические гиганты таки и не сумели договориться и между ними произошел конфликт.

Несмотря на то, что Facebook и Apple сейчас жестко соперничают, в одно время обе компании работали над совместным проектом – некой платной подпиской, которая бы позволила приложению Facebook работать без рекламы на смартфонах iPhone.

Как говориться в материале The Wall Street Journal, переговоры велись с 2016 по 2018 года, однако технологические гиганты таки и не сумели договориться и между ними произошел конфликт.

Кроме того, Apple и Facebook обсуждали возможность продвигаемых публикаций в соцсети. Купертиновцы предлагали оформить услугу как покупку внутри приложения, а комиссия компании с таких транзакций составляла бы 30%. Однако в Facebook не увидели в этой модели значительных отличий от классической модели онлайн-рекламы, выручку от которой компания не собирается делить ни с кем.

Согласно сведениям журналистов, переговоры велись с 2016 по 2018. Как известно, несколькими годами позже на iPhone обновилась политика конфиденциальности, вследствие чего рекламная выручка гиганта соцсетей сократилась на $10 млрд в год.

Напомним, этой осенью у Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет в сентябре, предположительно, 6 числа. Вторая – в конце октября. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

В свою очередь Facebook (теперь Meta) принялась активно развивать виртуальный мир. На ребрендинг уже направлено $10 млрд и это только начало. На выходе должен получиться виртуальный мир с VR и AR-технологиями.

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