Компания Apple вернула себе звание самого дорогого бренда в мире.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands от компании Kantar.
Стоимость бренда Apple сейчас оценивается в $947,1 млрд, это на 55% больше, чем годом ранее. В последний раз бренд Apple занимал первую строчку этого рейтинга в 2015 году, а потом уступал Amazon.
В топ-5 рейтинга вошли также:
- Google, стоимость выросла за год на 78% и приблизилась к $820 млрд;
- Amazon, стоимость выросла всего на 3%, составив $706 млрд;
- Microsoft сохранила за собой четвертое место, бренд подорожал на 49%, до $611 млрд;
- Tencent тоже осталась на прежнем месте, оставшись пятым, бренд подешевел на 11% и стоит $214 млрд.
В топ-10 вошли McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba и Louis Vuitton.
Совокупная стоимость всех брендов, вошедших в топ-100, выросла за год на 23% и составила почти $8,7 трлн.
Как сообщал УНИАН, основатель Telegram Павел Дуров обрушился с критикой на компанию Apple. Он считает, что "яблочная" корпорация якобы специально ограничивает работу веб-версий приложений на iOS. Благодаря этому, считает Дуров, Apple получает прибыль.
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