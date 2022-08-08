Как правило, компания Apple проводит осеннюю презентацию своих новых продуктов во вторую неделю сентября. Однако, судя по появившейся информации, мероприятие пройдет раньше обычного.
В частности, журналист Макс Вайнбах с известного ресурса XDA Developers сообщает, что Apple представит новые айфоны уже 6 сентября, а 16-го числа они поступят в продажу.
Стоит отметить, что эта информация идет вразрез с появившейся ранее версией о переносе выпуска iPhone 14 из-за визита Пелоси в Тайвань. Причиной назывались новые правила Китая об отгрузочных документах, в которых запрещается упоминать Тайвань или Китайскую Республику.
По предварительным данным, Apple готовит к анонсу сразу четыре новых айфона: базовый iPhone 14, Pro, Max (заменит iPhone 13 mini) и Pro Max. Ранее сообщалось, что стоимость младшего смартфона 14-й серии будет стартовать с отметки $799, как и iPhone 13. В то же время остальные модели линейки, вероятно, дебютируют с ценниками, о которых ходят слухи, то есть $1099 за iPhone 14 Pro и $1199 за iPhone 14 Pro Max.
Что еще покажут на осенней презентации
- новые модели Apple Watch;
- новую версия "умной" колонки HomePod;
- будущую линейку планшетов;
- AirPods Pro 2;
- несколько Mac с чипсетами M2 и даже M3;
- обновленную приставку Apple ТВ.
Некоторые из вышеперечисленных продуктов отложат на вторую осеннюю презентацию, которая, скорее всего, состоится в конце октября. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.