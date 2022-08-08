Начиная с осени 2022 года у Apple ожидается один из наиболее амбициозных периодов выпуска новинок.

Как правило, компания Apple проводит осеннюю презентацию своих новых продуктов во вторую неделю сентября. Однако, судя по появившейся информации, мероприятие пройдет раньше обычного.

В частности, журналист Макс Вайнбах с известного ресурса XDA Developers сообщает, что Apple представит новые айфоны уже 6 сентября, а 16-го числа они поступят в продажу.

Стоит отметить, что эта информация идет вразрез с появившейся ранее версией о переносе выпуска iPhone 14 из-за визита Пелоси в Тайвань. Причиной назывались новые правила Китая об отгрузочных документах, в которых запрещается упоминать Тайвань или Китайскую Республику.

По предварительным данным, Apple готовит к анонсу сразу четыре новых айфона: базовый iPhone 14, Pro, Max (заменит iPhone 13 mini) и Pro Max. Ранее сообщалось, что стоимость младшего смартфона 14-й серии будет стартовать с отметки $799, как и iPhone 13. В то же время остальные модели линейки, вероятно, дебютируют с ценниками, о которых ходят слухи, то есть $1099 за iPhone 14 Pro и $1199 за iPhone 14 Pro Max.

Что еще покажут на осенней презентации

новые модели Apple Watch;

новую версия "умной" колонки HomePod;

будущую линейку планшетов;

AirPods Pro 2;

несколько Mac с чипсетами M2 и даже M3;

обновленную приставку Apple ТВ.

Некоторые из вышеперечисленных продуктов отложат на вторую осеннюю презентацию, которая, скорее всего, состоится в конце октября. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

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