Ранее ожидалось, что в конце текущего года Apple покажет новый MacBook Pro в 14- и 16-дюймовом дизайне и, возможно, новый Mac Pro.

2022-й можно назвать особенным для Apple, ведь впервые за 22 года "яблочная" компания не показала новых Mac в конце года. Впрочем, уже скоро купертиновцы могут наверстать эту задержку.

Ранее все ожидали, что в конце текущего года Apple покажет новый MacBook Pro в 14- и 16-дюймовом дизайне и, возможно, новый Mac Pro. Но в какой-то момент появились данные о том, что из-за задержек в поставках релиз пришлось перенести на начало 2023, правда в самой компании об этом официально никогда не упоминали.

Исторически сложилось так, что Apple всегда выпускала хотя бы одну новую модель Mac в каждом четвертом квартале (с октября по декабрь), начиная с 2001 года, когда был анонсирован iBook G3. Кроме того, последний новый Mac – MacBook Air M2 – был представлен 15 июля.

Видео дня

MacRumors пишет, что сейчас мы имеем один из самых (либо самый) продолжительных периодов в истории Apple без новых моделей Mac.

Новые MacBook Pro представят в начале 2023-го

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, презентация состоится в марте. На ней также могут показать 15,5-дюймовый MacBook Air.

Ожидается, что никаких серьезных нововведений в MacBook Pro следующего поколения, помимо новой вычислительной платформы и, возможно, более быстрой оперативной памяти, ждать не стоит. Изменений в дизайне тоже будет минимум – ноутбуки обновили совсем недавно.

Также известно, что Apple продолжает работу над 24-дюймовым iMac с системой-на-чипе M3. Но он будет выпущен не ранее осени.

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