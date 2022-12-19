Изменения в устройствах будут минимальными, утверждает журналист Bloomberg Марк Гурман.

Совсем скоро Apple представит новые MacBook Pro. Судя по данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, это случится "в начале 2023 года".

Вероятно, презентация состоится в марте. По крайней мере, это стандартная дата для весеннего ивента Apple. На ней также могут показать 15,5-дюймовый MacBook Air.

По данным Гурмана, никаких серьезных нововведений в MacBook Pro следующего поколения, помимо новой вычислительной платформы и, возможно, более быстрой оперативной памяти, ждать не стоит. Изменений в дизайне тоже будет минимум – ноутбуки обновили совсем недавно

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Отметим, что изначально новый MacBook Pro в 14- и 16-дюймовом дизайне хотели показать в 2022 году, но из-за задержек в поставках релиз пришлось перенести на начало 2023.

Также Гурман заявил, что Apple продолжает работу над 24-дюймовым iMac с системой-на-чипе M3. Он будет запущен не ранее осени 2023 года. Больше никаких подробностей инсайдер не раскрывает. Текущий iMac вышел в апреле 2021 года с чипом M1 и тонким, красочным корпусом.

Еще купертиновцы разрабатывают несколько новых внешних мониторов, в том числе обновленный вариант дисплея Pro Display XDR, выпущенного в 2019 году. Они используют чип Apple, как в случае с Studio Display с A13 Bionic.

Лучшие альтернативы MacBook Pro в 2022 году

Ранее специалисты портала PC Magazine представили подборку из 10 аналогов на базе Windows-устройств, которые могут составить конкуренцию "яблочным" ноутбукам. Вдобавок, они стоят дешевле.

Лучшей альтернативой 13-дюймовому MacBook Pro назвали Dell XPS 13 OLED (9310). По цене он аналогичен "яблочной" модели среднего уровня и должен обеспечивать аналогичный уровень производительности. Если говорить о 14-дюймовых решениях от "яблочной" корпорации, то здесь оптимальной альтернативой является Lenovo Slim 7 Pro X. Если вас привлекает 16-дюймовый MacBook Pro, то Dell XPS 17 (9720) – ваш выбор в мире Windows

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