Непредвиденные последствия привели к задержке выпуска новых компьютеров до первого квартала 2023 года.

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, новые MacBook Pro и Mac mini в этом году можно не ждать. Apple отложила выпуск этих моделей до первого квартала 2023 года.

Об этом он написал в своей воскресной колонке.

Ранее Гурман утверждал, что до конца ноября будут представлены и поступят в продажу обновленные модели MacBook Pro 14" и 16" с чипсетами M2 Pro и M2 Max и Mac mini с M2 и, возможно, M2 Pro. Теперь журналист выяснил, что непредвиденные последствия привели к задержке выпуска новых компьютеров до 2023 года.

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Косвенно эту информацию подтвердили ранее на этой неделе глава Apple Тим Кук во время обсуждения недавнего финансового отчета. Он рассказал, что "линейка продуктов Apple определена" к грядущему праздничному (и высокодоходному) периоду, подразумевая, что до конца года выпуск новых устройств не запланирован.

Также Гурман упомянул топовый Mac Pro, который выйдет в двух версиях на основе самых мощных процессоров Apple. Чип одной из них получит 24 основных ядер и 76 графических – он вдвое мощнее M1 Max. У второй будет чип в четыре раза мощнее – с 48 ядрами процессора и 152 графическими. Их премьера тоже запланирована на 2023 год.

Apple также разрабатывает MacBook с гибким дисплеем

Как сообщал ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами относительно яблочной продукции, Apple также готовит к выпуску MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Правда, выйдет он не раньше 2026 года.

Предполагается, что такой макбук заложит основу новой категории "яблочных" устройств. В сложенном виде – обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

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