Аналогично в любой момент можно поставить на паузу запись видеосообщения, а затем возобновить.

На данный момент Telegram по популярности уступает только WhatsApp. Пока второй занят копированием функций из первого, мессенджер Дурова то и дело обрастает новыми возможностями. При этом, часто они позиционируются как "минорные", поэтому многие пользователи о них даже не знают.

Так, к примеру, в январе этого года в Телеграме появилась возможность поставить на паузу запись голосового или видеосообщения. Идея проста: запись в любой момент можно поставить на паузу, а затем возобновить – итоговая дорожка склеится.

Как поставить паузу в телеграмме

Для того, чтобы начать пользоваться паузой во время записи голосовых, для начала обновите свой мобильный клиент Telegram до версии "10.6" (а лучше сразу – до самой актуальной). А далее просто следуйте инструкции:

Видео дня

Зайдите в Telegram и откройте нужный вам чат.

Начните запись голосового сообщения и свайпните пальцем вверх от иконки с микрофоном.

Как результат, у вас появится кнопка паузы. Нажмите на нее.

Созданный аудиофайл отобразится внизу экрана. Чтобы возобновить запись, просто повторно нажмите на значок микрофона.

Аналогичная процедура работает и при записи видеоосообщения.

Вы можете использовать паузу во время записи голосового сообщения столько раз, сколько нужно, пока не закончите его полностью. Но стоит отметить, что оно хоть и сохраняется в черновике Телеграма, выходить из мессенджера не стоит, иначе оно удалится.

Также для некоторых пользователей наверняка станет неожиданностью, что для записи аудио или видео не обязательно постоянно удерживать кнопку –проведя пальцем вверх можно зафиксировать запись. Таким образом мессенджер превращается в своего рода диктофон.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Telegram есть лимит на число сообщений – проверьте свой. Если превысить его, самые старые переписки автоматически удалятся, а способов вернуть удаленные сообщения, как известно, в мессенджере не существует.

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