Если превысить его, самые старые переписки автоматически удалятся, а способов вернуть удаленные сообщения, как известно, в мессенджере не существует.

Не многие знают, но для каждого пользователя в Telegram предусмотрен лимит на число отправленных и полученных сообщений. Если превысить его, мессенджер начнет удалять самые старые сообщения.

В Telegram есть два "ящика" для хранения сообщений – один для чатов, другой – для каналов, которые доступны в режиме чтения. Как выяснилось, лимит для каждого "ящика" составляет около 3 миллионов сообщений, а количество сообщений в одном чате или канале не может превышать миллиона.

Как проверить, сколько сообщений вы написали в телеграмме

Узнать, сколько до этого числа осталось в ваших переписках довольно просто: нажмите в диалоге на поиск и напишите "+" (плюс) или "-" (минус). Выше клавиатуры появится общее количество отправленных и полученных сообщений.

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Отдельно можно посчитать, сколько сообщений вы уже отправили/получили во всех личных чатах. На помощь придет бот @accountcountbot. Запустите его, он обратится к внутренним инструментам Telegram и покажет ID сообщения.

Если это число заметно меньше миллиона, то не стоит беспокоиться – старая переписка еще не скоро начнет удаляться. А если больше, то вероятно, что определенная часть ваших сообщений уже утеряна. И даже если удалить отправленные или полученные сообщения, обнулить лимит не получится.

Чтобы сохранить важные переписки и избежать их потери, стоит заархивировать их, что можно сделать через десктопную версию Telegram. Другим вариантом является выход из групповых чатов, в которых вы не активны, особенно если их тематика вас не интересует. Важно помнить, что в лимите учитываются не только сообщения, которые вы отправляете, но и те, которые получаете.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как очистить Telegram за 1 минуту, ничего при этом не удаляя. Аналогичную процедуру можно выполнить с WhatsApp, YouTube, TikTok и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом.

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