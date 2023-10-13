Ожидается, что серия Xiaomi 14 будет представлена уже в конце октября, а не в декабре, как обычно.

Xiaomi скоро представит свежую флагманскую линейку. Модели Xiaomi 14 и 14 Pro могут выйти уже в конце октября. Это удивительно, потому что в прошлом и позапрошлом годах китайская фирма анонсировала свои устройства в декабре.

Все важные характеристики Pro-модели раскрыли инсайдеры – а еще показали свежие рендеры.

Главное, что бросается в глаза, это плоский дисплей с мизерной рамкой и обновленный дизайн тыльной камеры с гигантским выступом. Из-за него Xiaomi 14 Pro выглядит менее аккуратно, чем предшественник. В основной камере 4-ре фотомодуля, вспомогательные сенсоры производитель решил не размещать вне блока.

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Габариты Xiaomi 14 Pro – 161,6×75,3×8,7 мм (против 162,9×74,6×8,4 мм у 13 Pro). В области камеры толщина смартфона составит 13,1 мм, очевидно, что там будет сосредоточено много всего нового, иначе выступ был бы скромнее.

Основные характеристики Xiaomi 14 Pro:

6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Это будет "самый яркий экран среди смартфонов на рынке".

процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi первой выпустит смартфон на базе нового флагманского чипа.

основной сенсор с разрешением 50 Мп;

аккумулятор емкостью 4860 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт;

подэкранный сканер отпечатков пальцев, защита от пыли и влаги по стандарту IP68, стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio и тюнингом Dolby Atmos.

Презентация Xiaomi 14 Pro должна состояться уже в конце октября. По слухам, вместе с флагманской серией производитель представит совершенно новую ОС, которая придет на смену MIUI.

Недавно Xiaomi выпустила один из своих лучших смартфонов по соотношению "цена-качество". При цене чуть дороже $250, смартфон предлагает крутой OLED-дисплей и 200-мегапиксельную камеру, а по "начинке" он обходит некоторые бюджетные флагманы.

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