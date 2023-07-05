Xiaomi 14 Pro получит самые тонкие рамки среди всех смартфонов / фото Ice Universe

Источник поделился свежими подробностями о новых флагманских смартфонах Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые должны быть представлены в конце ноября. В обеих моделях будут улучшения относительно прошлого поколения.

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station пишет, что более дешевый Xiaomi 14 будет поставляться с аккумулятором емкостью 4860 мАч. Не обойдется и без быстрой зарядки – мощность составит 90 Вт.

В свою очередь Pro-версию оснастят батареей на 5000 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт. Обе модели будут поддерживать беспроводную зарядку на 50 Вт. Для сравнения, Xiaomi 13 имеет батарею 4500 мАч (67 Вт), а Xiaomi 13 Pro – 4820 мАч (120 Вт). 

Видео дня

Должны обновить и начинку. Ожидается, что смартфоны будут оснащены однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которая основана на 4-нанометровом техпроцессе TSMC N4P и использует архитектуру 1+5+2. Также серии Xiaomi 14 приписывают продвинутую камеру.

Xiaomi 14 Pro получит самые тонкие рамки среди всех смартфонов

Как ожидается, рамка нового флагмана составит всего 1 мм. И речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех. К примеру, в новеньком iPhone 15 Pro ожидается дисплей с рекордной для компании рамкой 1.55 мм по кругу.

Инсайдер Ice Universe визуализировал, как это может выглядеть.

Рендер Xiaomi 14 Pro

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет ОС MIUI 15. Ее представят вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, а выйдет она в конце года. 

Напомним, главными фишками MIUI 15 на базе Android 14 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

Вас также могут заинтересовать новости: