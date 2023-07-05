Новые флагманы будут представлены в конце этого года.

Источник поделился свежими подробностями о новых флагманских смартфонах Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые должны быть представлены в конце ноября. В обеих моделях будут улучшения относительно прошлого поколения.

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station пишет, что более дешевый Xiaomi 14 будет поставляться с аккумулятором емкостью 4860 мАч. Не обойдется и без быстрой зарядки – мощность составит 90 Вт.

В свою очередь Pro-версию оснастят батареей на 5000 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт. Обе модели будут поддерживать беспроводную зарядку на 50 Вт. Для сравнения, Xiaomi 13 имеет батарею 4500 мАч (67 Вт), а Xiaomi 13 Pro – 4820 мАч (120 Вт).

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Должны обновить и начинку. Ожидается, что смартфоны будут оснащены однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которая основана на 4-нанометровом техпроцессе TSMC N4P и использует архитектуру 1+5+2. Также серии Xiaomi 14 приписывают продвинутую камеру.

Xiaomi 14 Pro получит самые тонкие рамки среди всех смартфонов

Как ожидается, рамка нового флагмана составит всего 1 мм. И речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех. К примеру, в новеньком iPhone 15 Pro ожидается дисплей с рекордной для компании рамкой 1.55 мм по кругу.

Инсайдер Ice Universe визуализировал, как это может выглядеть.

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет ОС MIUI 15. Ее представят вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, а выйдет она в конце года.

Напомним, главными фишками MIUI 15 на базе Android 14 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

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