Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ оснастили топовым экраном, камерой Samsung на 200 Мп и защитой IP68.

На прошлой неделе Xiaomi представила смартфоны серии Redmi Note 13. В нее вошло 3 модели: бюджетный Note 13, середняк Pro и субфлагман Pro+. Сегодня они официально поступили в продажу в Китае.

Особый интерес вызывает Note 13 Pro+. При цене чуть дороже $250, смартфон предлагает крутой OLED-дисплей и 200-мегапиксельная камера, а по "начинке" он обходит некоторые бюджетные флагманы, пишет Gizmochina.

Основные фишки Redmi Note 13 Pro+:

изогнутый экран OLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1,5К. Есть поддержка частоты 120 Гц, максимальная яркость составляет 1800 нит.

смартфон работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 7200 Ultra, есть минимум 12 Гбайт ОЗУ.

аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Благодаря ей 100% заряда можно получить меньше, чем за 25 минут.

впервые в линейке Redmi Note присутствует защита от влаги IP68. Дисплей не боится воды и мокрых рук.

аппарат вышел в четырех цветах: черном, белом, цветастой эко-коже и камуфляже.

На задней панели "Про Плюс" выделяется камера, имеющая ведущий сенсор Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапикселей с системой оптической стабилизации. Еще тут есть сверхширокоугольный объектив на 8-Мп и 2-Мп макро-модуль. Спереди находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Видео дня

Стоимость начальной версии Redmi Note 13 Pro+ на 12/256 Гбайт составляет 1899 юаней (~9600 грн). А самая топовая версия, которая получила 16 Гбайт оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти, оценена в 2199 юаней (~11 200 грн). Пока только в Китае, позже он доберется и до Европы.

А меж тем сама Xiaomi скоро представит линейку смартфонов Xiaomi 14. Главной ее фишкой станут рекордно тонкие рамки – всего 1 мм. Она также заметно обгонит новинки Apple по этому параметру: в iPhone 15 установлен дисплей с рекордной для компании рамкой 1.55 мм по кругу.

Также УНИАН сообщал о том, что отныне новые смартфоны Xiaomi будут обновляться дольше. Первыми смартфоны с увеличенной поддержкой станут Xiaomi 13T и 13T Pro.

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