Ожидается, что новая система дебютирует вместе с флагманской серией Xiaomi 14.

Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station утверждает, что MIUI 14 станет последней версией фирменной оболочки Xiaomi для Android. Более того, ее наследник дебютирует вместе с серией смартфонов Xiaomi 14 в декабре.

Если верить утечкам, новая операционная система производителя будет называться MiOS. Осенью 2022 года Xiaomi зарегистрировала доменное имя mios.cn, из чего СМИ сделали вывод о названии наследника. Однако слухи о грядущей замене MIUI циркулируют в сети уже пару лет.

Предполагается, что ОС Xiaomi станет для компании тем, чем для Huawei стала Harmony OS – отдельной экосистемой. Но этот переход не пройдет незаметно: пользователям придется перейти на нативные приложение производителя, поскольку Android-приложения больше не будут поддерживаться.

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Среди одной из главных причин, почему Xiaomi готова распрощаться с Android, упоминается сильная зависимость от Google. Поисковый гигант все активнее преследует китайских производителей, и существует риск, что в один день Google может запретить Xiaomi использовать Android.

Информация Digital Chat Station противоречит августовской публикации Xiaomi, в которой упоминается о новых функциях MIUI 15 для смартфона Redmi K60 Extreme Edition. Среди них – обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предпросмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности.

Параллельно Xiaomi готовится к скорому анонсу линейки Xiaomi 14. Главной ее фишкой станут рекордно тонкие рамки – всего 1 мм. Также новые флагманы производителя получат "самые яркие экраны среди смартфонов на рынке".

Напомним, ранее стало известно о том, что новые флагманы Xiaomi будут обновляться дольше. Первыми смартфоны с увеличенной поддержкой стали Xiaomi 13T и 13T Pro.

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