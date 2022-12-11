Смартфоны получили флагманскую начинку, а базовый Xiaomi 13 в плане дизайн похож на последние версии iPhone.

Под конец года компания Xiaomi провела грандиозную презентацию, на которой вместе с MIUI 14 были представлены смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro.

Дизайн

Внешне аппараты отличаются от того, что мы видели в Xiaomi 12. Младшая модель с 6.36-дюймовой матрицей отчасти походит на последние версии iPhone за счет плоских граней и расположения камер, а у старшей края скругленные и экран-водопад диагональю 6.73 дюйма.

Экран смартфонов предлагает 120 Гц и пиковую яркость до 1900 нит – очень внушительный показатель. А еще младшая модель порадует всех тех, кто любит яркие цвета – помимо стандартных цветов, Xiaomi 13 доступен в красном, синем, зеленом и желтом.

Видео дня

Железо

"Сердцем" Xiaomi 13 и 13 Pro стал самый актуальный процессор Qualcomm –Snapdragon 8 Gen – который в связке с LPDDR5x и UFS 4.0 обещает творить чудеса производительности.

Ну и конечно же устройства первыми получили OC MIUI 14, которая обещает быть одним из лучших обновлений за последние годы. Плавность работы выросла, а энергопотребление во время работы приложений снизилось.

В Xiaomi 13 стоит аккумулятор условной емкости 4500 мАч. Смартфон поддерживают быструю зарядку на 67 Вт, а также беспроводную мощностью 50 Вт. Есть и реверсивная зарядка мощностью 10 Вт.

Xiaomi 13 Pro в этом плане поинтереснее. Несмотря на гораздо большие габариты и вес, условная емкость аккумулятора не сильно увеличилась: 4820 мАч. В комплекте со смартфоном идет блок питания мощностью 120 Вт. С нуля до сотни он зарядит смартфон меньше, чем за 20 минут.

Производитель отдельно выделяет автономность новых смартфонов. Так, Xiaomi 13, по словам компании, сможет проработать на одной зарядке в районе полутора суток – дольше, чем iPhone 14.

Камеры

Общая камера для всех смартфонов лишь одна – селфи. Она делает снимки разрешением до 32 Мп.

А дальше все разное. Базовая версия смартфона получила основную камеру Sony IMX800 на 50 Мп с системой стабилизации Hyper OIS. Сенсор на 10 Мп поддерживает трехкратный оптический зум и оснащается объективом Leica. В модели Pro основной датчик – это дюймовый Sony IMX989 с объективом Leica (f/1,9, Hyper OIS). Телеобъектив на 50 Мп поддерживает трехкратный зум.

Из прочих особенностей

Оба аппарата получили корпуса с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Также есть двойные стереодинамики Harman/Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, модуль NFC для бесконтактных платежей, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G.

Также на презентации уделили внимание габаритам – например, обычный Xiaomi 13 имеет толщину 7,98 мм и весит 189 г. Кроме того, у телефона рамки экрана тоньше, чем у iPhone 14.

Цены и доступность

В Китае смартфоны поступят в продажу в ближайшее время. До Европы, в том числе Украины, они доберутся в начале весны. Цены такие:

Xiaomi 13

8+128 ГБ — 3999 юаней (~21 100 грн);

8+256 ГБ — 4299 юаней (~22 700 грн);

12+256 ГБ — 4599 юаней (~24 300 грн);

12+512 ГБ — 4999 юаней (~26 400 грн).

Xiaomi 13 Pro

8+128 ГБ — 4999 юаней (~26 400 грн);

8+256 ГБ — 5399 юаней (~28 500 грн);

12+256 ГБ — 5799 юаней (~30 600 грн);

12+512 ГБ — 6299 юаней (~33 200 грн).

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