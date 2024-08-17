Новые изменения можно будет оценить в ближайшем обновлении Windows 11.

В операционной системе ОС Windows уже почти 30 лет действует ограничение на размер разделов FAT32 в 32 ГБ, хотя сама файловая система поддерживает тома до 2 ТБ. И вот в свежей Canary-сборке Windows 11 Microsoft наконец-то устранила это ограничение и в ближайшем обновлении оно станет доступно всем пользователям.

В сообщении в блоге компании говорится, что лимит объема FAT32 будет увеличен до 2 терабайт, но только при форматировании диска через командную строку. В стандартном интерфейсе ничего не поменяется, по крайней мере в ближайшем обновлении.

На самом деле, Windows давно поддерживает чтение разделов FAT32 размером до 2 ТБ, но до сих пор вы не могли создавать его в ОС без сторонних программ. Теперь это наконец изменится. Однако следует помнить, что ограничение на размер отдельных файлов в 4 ГБ в файловой системе никуда не денется.

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Хоть FAT32 в настоящее время не так широко используется по сравнению с альтернативами, такими как exFAT, он все еще используется многими старыми устройствами, которым требуются USB-накопители или SD-карты, отформатированные в FAT32.

Ранее Microsoft представила новый инструмент для Windows, который является аналогом AirDrop из экосистемы устройств компании Apple. Он позволяет быстро обмениваться файлами между компьютером и Android-девайсов.

А если вы откладывали следующий апдейт Windows, сейчас самое время его установить. В рамках августовского "вторника обновлений" Microsoft обнаружила и уже исправила 90 уязвимостей в операционных системах Windows 10 и 11.

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