Речь идет о весьма старых процессорах, которые, впрочем, до сих пор использующийся в некоторых компьютерах.

Microsoft готовится ограничить работу Windows 11 на компьютерах с устаревшими процессорами. Как обратили внимание в издании Neowin, после выхода крупного обновления 24H2 ОС перестанет запускаться, если ПК не поддерживает технологию POPCNT.

Ситуация в основном затронет весьма старые CPU от Intel и AMD, выпущенные раньше 2011 года, и станет первым случаем, когда системы с несовместимыми процессорами не смогут установить новое обновление.

Среди самых заметных процессоров того времени можно вспомнить, например, популярные Intel Core 2 Duo, которые до сих пор используется в некоторых компьютерах. И в отличие от предыдущих требований к "железу" Windows 11, которые можно было обойти, новое требование не подлежит обходу.

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Стоит отметить, что пользователи таких процессоров смогут и дальше сидеть на Windows 11, если они не обновятся до версии 24H2. Патч должен выйти осенью 2024 года – он станет крупнейшим обновлением в истории этой ОС.

Microsoft передумала выпускать Windows 12 в 2024 году

Накануне Microsoft подтвердила, что не планирует выпускать новую операционную систему в этом году. Вместо нее компания выпустит большое обновление для Windows 11 под номером 24H2 с акцентом на искусственный интеллект.

Помимо ИИ-фишек, апдейт принесет технологию апскейлинга Super Resolution, которая масштабирует изображение в видео и играх с минимальными потерями, улучшенный режим экономии заряда, а также переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач.

Официальный релиз Windows 11 24H2 для всех пользователей запланирован на осень 2024 года. Таким образом, Windows 12 выйдет в лучшем случае во второй половины 2025 года.

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