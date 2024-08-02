Впервые с момента запуска почти три года назад "одинадцатка" преодолела отметку в 30% доли рынка.

Компания Statcounter, специализирующаяся на веб-аналитике, опубликовала статистику по распространенности различных версий операционной системы Windows. Он позволяет узнать, какая "винды" чаще всего встречается на ПК пользователей летом 2024 года.

В июле 2024 года Windows 11 достигла важной вехи: впервые с момента запуска почти три года назад ОС преодолела отметку в 30% доли рынка. Для сравнения, в июле 2023 года доля "одинадцатки" составляла 23,66%.

Пока Windows 11 растет, Windows 10 теряет долю рынка. Она все еще остается выбором 65% пользователей компьютеров с ОС Microsoft, но за последний месяц она потеряла почти 2% юзеров. Изменение по сравнению с прошлым годом составляет 7% – в июле 2023 года доля Windows 10 достигала 72%.

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У других версий Windows, которые уже давно не поддерживаются, тоже есть свои поклонники. Windows 7, например, остается третьей по популярности Windows с долей рынка 3,04, Windows 8.1 занимает 0,42% рынка, а легендарная Windows XP все еще установлена на 0,42% всех ПК.

Распространение Windows в Украине предоставляет несколько иные цифры. Так, доля Windows 10 составляет 71.88%, а до Windows 11 обновились лишь 20,86% украинцев. Примечательно, что доля "старушки" Windows 7 составляет внушительные 5.62%.

Накануне Microsoft напомнила пользователям, что конец Windows 10 близок, и уже пора обновляться. Хоть поддержка "десятки" прекратится лишь в октябре 2025 года, компания рекомендует уже сейчас перейти на свою новейшую ОС.

Тем более, что осенью этого году выйдет обновление 24H2, которое называют самым крупным в истории Windows 11. Оно принесет много новых ИИ-фишек, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще. Ради нее Microsoft даже перенесла Windows 12 на 2025 год.

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