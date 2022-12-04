Xiaomi по-прежнему нет равных в этом сегменте – в списке за ноябрь количество устройств китайского производителя составило треть.

Команда бенчмарка AnTuTu взялись за ежемесячное обновление рейтинга Android-смартфонов. Вслед за традиционным топом самых производительных флагманов, они опубликовали аналогичный топ-10, но для представителей среднего класса.

Он подтверждает, что Xiaomi по-прежнему нет равных в этом сегменте – в списке за ноябрь количество устройств китайского производителя составило треть.

Первое место досталось iQOO Z6 на базе Snapdragon 778G Plus и с памятью как в современных флагманах – LPDDR 5 и UFS 3.1. Смартфон получил 6,64-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и разрешением FullHD+. Питается он от аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой.

На второй строчке расположилась еще одна модель iQOO – Z5. Заметных изменений с Z6 по характеристикам и дизайну в ней нет, но она дешевле и оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт.

Тройку лидеров замыкает OPPO Reno8 Pro с 6,62-дюймовым AMOLED-экраном, основной камерой 50 Мп и процессором Snapdragon 7 Gen 1. Также есть сканер отпечатка пальца, расположенный под экраном.

Остальная часть списка

Помимо вышеперечисленных смартфонов, в список попали:

Видео дня

Xiaomi Civi 2,

HONOR 70,

Xiaomi 11 Lite,

HONOR 50,

Huawei P50E,

Huawei nova 10,

Redmi Note 12 Discovery Edition.

Отдельно выделим Xiaomi Civi 2, который сам производитель позиционирует как "самый красивый смартфон" на рынке. Вдобавок, это первый телефон китайцев со сдвоенной фронтальной 32-Мп камерой, и первая в мире серийная модель на базе нового субфлагманского чипа Snapdragon 7 Gen1.

Ранее Google рассказала о полезных функциях, которые появятся на Android до конца 2022. Среди них – новые стили в редакторе коллажей, режим для чтения, шеринг ключей от автомобилей и другое.

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