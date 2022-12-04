Команда бенчмарка AnTuTu взялись за ежемесячное обновление рейтинга Android-смартфонов. Вслед за традиционным топом самых производительных флагманов, они опубликовали аналогичный топ-10, но для представителей среднего класса.
Он подтверждает, что Xiaomi по-прежнему нет равных в этом сегменте – в списке за ноябрь количество устройств китайского производителя составило треть.
- Первое место досталось iQOO Z6 на базе Snapdragon 778G Plus и с памятью как в современных флагманах – LPDDR 5 и UFS 3.1. Смартфон получил 6,64-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и разрешением FullHD+. Питается он от аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой.
- На второй строчке расположилась еще одна модель iQOO – Z5. Заметных изменений с Z6 по характеристикам и дизайну в ней нет, но она дешевле и оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт.
- Тройку лидеров замыкает OPPO Reno8 Pro с 6,62-дюймовым AMOLED-экраном, основной камерой 50 Мп и процессором Snapdragon 7 Gen 1. Также есть сканер отпечатка пальца, расположенный под экраном.
Остальная часть списка
Помимо вышеперечисленных смартфонов, в список попали:
- Xiaomi Civi 2,
- HONOR 70,
- Xiaomi 11 Lite,
- HONOR 50,
- Huawei P50E,
- Huawei nova 10,
- Redmi Note 12 Discovery Edition.
Отдельно выделим Xiaomi Civi 2, который сам производитель позиционирует как "самый красивый смартфон" на рынке. Вдобавок, это первый телефон китайцев со сдвоенной фронтальной 32-Мп камерой, и первая в мире серийная модель на базе нового субфлагманского чипа Snapdragon 7 Gen1.
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