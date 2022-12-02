Первое место занял смартфон от компании Vivo.

Бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых производительных смартфонов на мировом рынке по итогам ноября 2022 года. В нем воцарился новый лидер.

Новейший смартфон Vivo X90 на базе Dimensity 9200 стал самым дорогим и обсуждаемым Android-смартфоном, выпущенным в ноябре. Согласно тестам AnTuTu, он оказался еще и самым производительным, набрав почти 1,2 млн баллов, обогнав все флагманы на основе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

В тройку лидеров вошли OnePlus Ace Pro и Red Magic 7S Pro. В отличие от Vivo X90, они оснащены процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Замыкают пятерку самых мощных Android-смартфонов на данный момент игрофоны iQoo 10 Pro и Lenovo Legion Y70.

Видео дня

Остальные позиции распределились так:

iQoo 10,

Moto X30 Pro,

Xiaomi 12S Pro,

Redmi K50 Extreme Edition,

Vivo X Fold+.

Подробней о Vivo X90

Это первый в мире смартфон с процессором MediaTek Dimensity 9200, созданным по 4-нанометровому техническому процессу. Он получил восемь ядер с частотой до 3050 МГц, 6,78-дюймовый дисплей и поддержку быстрой зарядки мощностью до 120 Вт.

Также во флагманскую серию X вошла модель Vivo X90 Pro+, которую называют следующим "королем" мобильной фотографии. В составе основной камеры четыре сенсора – и все с высоким разрешением. Главным стал Sony IMX989 на 50 Мп, а дополняют его 48-Мп модуль Sony IMX589 с широкоугольной оптикой, портретник IMX758 на 50 Мп и перископический объектив OmniVision OV64B на 64 Мп,

Вас также могут заинтересовать новости: