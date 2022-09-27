Xiaomi сегодня официально представила свой новый среднебюджетный смартфон Civi 2. Производитель позиционирует аппарат как самый красивый флагман в мире смартфонов.
Вдобавок, Civi 2 – первый телефон китайцев со сдвоенной фронтальной 32-Мп камерой, и первая в мире серийная модель на базе нового субфлагманского чипа Snapdragon 7 Gen1.
Технические характеристики Xiaomi Civi 2:
- Габариты: 159,2×72,7×7,23 мм, 172 г;
- Дисплей: 6,55", 2400×1080, AMOLED, 120 Гц, Dolby Vision;
- Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 2,4 ГГц, Adreno;
- Память: 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128/256 ГБ постоянной UFS 2.2;
- Камера: 50 Мп, f/1,8 (основная), 20 Мп, 155° (широкоугольная), 2 Мп, f/2,4 (макро); 32 Мп, f/2,0 (основная селфи), 32 Мп, 100° (широкоугольная селфи);
- Аккумулятор: 4500 мАч, Power Delivery 2.0;
- Операционка: Android 12, MIUI 13.
В рекламных материалах фигурируют практически одни женщины – легко понять, на какую аудиторию рассчитан аппарат. Вдобавок, наличие двойной селфи-камеры свидетельствует о позиционировании новинки как устройства для любителей селфи и влогеров.
Из прочих особенностей – стереодинамики с Dolby Atmos, подэкранный сканер отпечатков пальцев, технология быстрой проводной зарядки Xiaomi мощностью 67 Вт и модуль NFC.
Официальные цены Xiaomi Civi 2:
- Xiaomi Civi 2 (8+128 ГБ) — 2399 юаней (~12 300 грн)
- Xiaomi Civi 2 (8+256 ГБ) — 2499 юаней (~12 800 грн)
- Xiaomi Civi 2 (12+256 ГБ) — 2799 юаней (~14 400 грн)
Пока что смартфон представлен для китайского рынка, но его релиз позже состоится и в других странах.
Позже в этом году также ожидается премьера новой флагманской серии Xiaomi 13. Новинки станут одними из первых телефонов на рынке на базе Snapdragon 8 Gen 2, а выйдут они из коробки с MIUI 14 на базе Android 13.