Первое место занял Oppo Find X7 с MediaTek Dimensity 9300 "на борту" – обычно топ возглавляют смартфоны со Snapdragon.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала список самых мощных смартфонов в мире за февраль 2024 года. Несмотря на то, что в топ-10 большинство устройств построены на базе топовых процессоров Qualcomm, возглавляет рейтинг модель на MediaTek.

Первое место занял Oppo Find X7. За производительность в нем отвечает чипсет Dimensity 9300 – по данным бенчмарка Antutu, он набирает в тестах более 2,19 миллиона баллов. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max – 1,64 млн балла. Другими словами, запаса мощности хватит на много лет.

Две другие модели из топ-3 базируются на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 – это Asus ROG Phone 8 Pro и iQOO 12. Оба позиционируются как игровые смартфоны и получили встроенную систему охлаждения. В отличие от других Android-флагманов, троттлингу и перегреву они не подвержены.

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Примечательно, что рейтинг самых мощных смартфонов не содержит ни одной модели от Samsung или Xiaomi – все устройства в десятке лучших представлены менее популярными и массовыми брендами.

Вместе со свежим рейтингом флагманов, AnTuTu обновил топ самых производительных Android-смартфонов среднего уровня. Здесь доминирует MediaTek: устройства на ее чипсете занимают восемь мест из 10.

Лидер топа – Redmi K70E с Dimensity 8300-Ultra. Он заметно опережает всех конкурентов и наверняка еще не скоро уступит свое место новому лидеру.

Как уже сообщал УНИАН, в последние годы растет процентов "перебежчиков" с Android на iPhone. Причем в основном эти пользователи выбирают вовсе не флагманские устройства, а более старые или дешевые модели.

А Meizu накануне представила свой лучший и одновременной последний смартфон. Некогда популярный бренд уходит с рынка смартфонов, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте.

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