Некогда популярный бренд уходит с рынка смартфонов, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте

Как и ожидалось, компания Meizu представила новый флагманский смартфон 21 Pro. Знакомый по прошлым моделям дизайн и топовую начинку разбавили целой россыпью ИИ-функций.

Еще аппарат примечателен тем, что это последняя модель некогда популярного бренда, поскольку ранее в этом месяце было объявлено о прекращении выпуска традиционных смартфонов. Вместо этого Meizu полностью перейдет на ИИ.

Характеристики Meizu 21 Pro:

Дисплей: 6.8 дюйма, LTPO OLED, 2К, кадровая частота 120 Гц, яркость 1260 нит, ШИМ 2160 Гц;

Процессор / Память: Snapdragon 8 Gen 3 с 12/16 ГБ ОЗУ и накопителем до 1 ТБ.

Аккумулятор: 5500 мАч, есть проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт.

Камеры: основная (50 Мп, OmniVision OV50H), широкоугольная (13 Мп с углом обзора 122 градуса), телеобъектив (10 Мп с 3-х оптическим и 30-х цифровым зумом), фронтальная (32 Мп).

Прочее: стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch Max с большой площадью считывания, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC.

Но самое главное – новая оболочка Meizu Flyme 10.5. которая получила множество ИИ-фишек, включая функцию дорисовки готовых изображений и возможность убрать объекты с фото. Смартфон позиционируют как "Raspberry Pi эпохи искусственного интеллекта", то есть открытую платформу для разработчиков ИИ.

Стоимость базовой версии Meizu 21 Pro составила 700 долларов (~26 500 грн). Модель с 16 Гбайт ОЗУ оценили в 750 долларов (~28 500 грн). Версию на 16 ГБ/1 ТБ можно будет купить за 820 долларов (~31 200 грн). Продажи смартфона стартуют 2 марта.

Вместо традиционных смартфонов Meizu теперь будет выпускать девайсы, в основе которых лежат ИИ-технологии. И первый такой гаджет выйдет уже в этом году. К "ИИ-девайсам" относят умный мини-проектор Humane AI Pin и мини-смартфон Rabbit R1. Нечто похожее стоит ожидать и от культового бренда.

Вместе с тем в ближайшие годы на рынке стоит ожидать появления гибких смартфонов. Среди них – "телефоны-браслеты", которые можно носить на запястье как часы. Концепты таких устройств показала Samsung и Motorola.

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