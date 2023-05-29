По данным источников, потенциальным покупателям не стоит ждать версии на Qualcomm Snapdragon.

Samsung решила ускорить выход недорогого флагмана Galaxy S23 FE на фоне резкого падения продаж линейки Galaxy S23, утверждает известный ресурс SamMobile. Есть вероятность, что презентация нового смартфона состоится уже в следующем месяце.

Но, по данным источников, потенциальным покупателям не стоит ждать версии на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будут ставить только фирменный Exynos 2200.

Если слухи подтвердятся, это может сильно повлиять на продажи Galaxy S23 FE. Хоть относительно Galaxy S21 FE новая модель станет производительнее, но с актуальными флагманами Samsung она сравниться не сможет даже близко. К тому же Exynos 2200 имеет не лучшую славу среди пользователей, отмечают журналисты.

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Предварительные характеристики Samsung Galaxy S23 FE:

Экран: AMOLED, Full HD+, 120 Гц;

Процессор: Exynos 2200;

Память: 6/8 ГБ LPDDR5, 128/256 ГБ UFS 3.1;

Батарея: 4500 мАч, зарядка 25 Вт;

ОС: Android 13 с One UI 5.1.

Что же до камеры смартфона, то известно следующее: фронтальная камера будет иметь 12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1.12um. Главная камера, как утверждается, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором, вероятно, как у Galaxy S22/S23.

Модели Galaxy "S" FE создаются на основе отзывов пользователей и ориентированны на фанатов бренда, которые хотят получить от него топовые возможности и при этом – по цене, более низкой, чем у флагманских моделей. К примеру, выпущенный в 2021 году Galaxy S21 FE получил характеристики более дорогого Galaxy S21, плюс еще больше экран и емкость аккумулятора.

А в начале 2024 года Samsung представит линейку Galaxy S24. Источники сообщают, что инженеры компании в новом флагмане оставят только три сенсора основной камеры, зато батарею модели Ultra прокачают по технологии электромобилей.

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