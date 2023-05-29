Samsung решила ускорить выход недорогого флагмана Galaxy S23 FE на фоне резкого падения продаж линейки Galaxy S23, утверждает известный ресурс SamMobile. Есть вероятность, что презентация нового смартфона состоится уже в следующем месяце.
Но, по данным источников, потенциальным покупателям не стоит ждать версии на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будут ставить только фирменный Exynos 2200.
Если слухи подтвердятся, это может сильно повлиять на продажи Galaxy S23 FE. Хоть относительно Galaxy S21 FE новая модель станет производительнее, но с актуальными флагманами Samsung она сравниться не сможет даже близко. К тому же Exynos 2200 имеет не лучшую славу среди пользователей, отмечают журналисты.
Предварительные характеристики Samsung Galaxy S23 FE:
- Экран: AMOLED, Full HD+, 120 Гц;
- Процессор: Exynos 2200;
- Память: 6/8 ГБ LPDDR5, 128/256 ГБ UFS 3.1;
- Батарея: 4500 мАч, зарядка 25 Вт;
- ОС: Android 13 с One UI 5.1.
Что же до камеры смартфона, то известно следующее: фронтальная камера будет иметь 12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1.12um. Главная камера, как утверждается, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором, вероятно, как у Galaxy S22/S23.
Модели Galaxy "S" FE создаются на основе отзывов пользователей и ориентированны на фанатов бренда, которые хотят получить от него топовые возможности и при этом – по цене, более низкой, чем у флагманских моделей. К примеру, выпущенный в 2021 году Galaxy S21 FE получил характеристики более дорогого Galaxy S21, плюс еще больше экран и емкость аккумулятора.
А в начале 2024 года Samsung представит линейку Galaxy S24. Источники сообщают, что инженеры компании в новом флагмане оставят только три сенсора основной камеры, зато батарею модели Ultra прокачают по технологии электромобилей.