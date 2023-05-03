Смартфон будет поставляться со стилусом и для него предусмотрен специальный отсек снизу.

Motorola представила среднебюджетный смартфон Moto G Stylus (2023), одной из "фишек" которого стал стилус (перо) в комплекте. Фактически, это бюджетная и единственная альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на рынке.

Сам смартфон оснастили 6.5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Этого вполне достаточно, чтобы делать наброски или подписывать документы с помощью стилуса, говорит производитель. Для хранения стилуса есть отсек снизу.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ. Питается устройство от аккумулятора емкостью 5000 мАч, мощность зарядки – 15 Вт. При стандартных сценариях Motorola обещает до двух дней автономной работы.

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Что касается фотовозможностей, то в основной камере два сенсора – 48 Мп главный и макрообъектив на 2 Мп. Разрешение "фронталки" оставляет 8 Мп. Также телефон предлагает водоотталкивающий корпус, стереодинамики с Dolby Atmos, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и "чистый" Android 13.

Пока Moto G Stylus (2023) продается только в США, где за нее просят 200 долларов (около 7300 грн по курсу).

Ранее Motorola представила концепт смартфона с выдвигающимся вверх дисплеем. А еще раньше компания выпустила гаджет, который добавляет спутниковую связь на любой смартфон.

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет ASUS ROG Phone 7 Ultimate, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку. На втором месте разместился OPPO Find X6 Pro, а замкнул тройку Red Magic 8 Pro+.

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