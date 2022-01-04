Характеристики почти те же, что и у более дорогого Galaxy S21, но зато больше экран и ёмкость аккумулятора.

Компания Samsung привезла на CES 2022 свою мобильную новинку – Galaxy S21 FE (Fan Edition), созданная на основе отзывов фанатов.

Как и в прошлый раз, устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy, однако стоит при этом в разы дешевле. И что самое интересное, купить его в Украине можно уже с сегодняшнего дня.

Как и в Galaxy S21, спинка корпуса не стеклянная, это своего рода "гластик": на ощупь и вид как стекло, а в действительности – пластик. По большему счету особой разницы нет, да и у решения есть свои плюсы. Такой материал практически невозможно разбить, он не собирает отпечатки, а еще ощутимо облегчает вес смартфона. Рамка – алюминиевая, матовая и в цвет устройства.

Кстати о цветах. В Украине S21 FE доступен в четырех расцветках: серой (ближе к черному), белой, зеленой и фиолетовой. Вот все они:

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 888 в версии для США и эквивалентной модели Exynos для других рынков (у нас). Памяти на выбор два варианта: 6+128 ГБ или 8+256 ГБ.

Питает систему увеличенный аккумулятор емкостью 4500 мА·ч: сутки работы в Samsung гарантируют. Также есть поддержка быстрой зарядки 25 Вт и беспроводной (15 Вт), а еще можно заряжать на спинке аксессуары по типу наушников или часов методом обратной беспроводной зарядки от батареи смартфона.

Читайте такжеSamsung запустила в Украине официальный интернет-магазинВ основной камере три объектива:

ультраширокоугольный на 12 Мп

основной на 12 Мп

телефото на 8 Мп

Смартфон умеет фотографировать с x3 оптическим и x30 гибридно-оптический приближением, и снимает видео в разрешении 4K при 60 кадр/сек. Угол обзора ультраширика – 123°.

Цены и сроки поступления в продажу

В Украине Galaxy S21 FE уже доступен по цене 21 999 грн в версии 6+128 ГБ и 23 999 грн в версии 8+256 ГБ, первые покупатели получат в подарок наушники Galaxy Buds2.

А уже в феврале компания представит флагманскую линейку Galaxy S22. Ожидается, что дизайном аппарат будет похож на Galaxy S21, но у новинки всё-таки будут некоторые отличия от предшественника.

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