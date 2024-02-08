Galaxy A51 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Хоть Samsung славится длительной поддержкой своих смартфонов, рано или поздно они тоже устаревают. Накануне южнокорейский бренд обновил список "старья", в который попали популярные у пользователей модели, пишет Gizchina.

В списке оказался Galaxy A51 – один из самых хитовых бюджетников Samsung, выпущенный четыре года назад. Смартфон предлагал сбалансированный набор характеристик, а стоил всего 250 долларов. Статистика показывает, что это был один из самых продаваемых смартфонов 2020 года.

Какие устройства Samsung первыми лишились поддержки в 2024:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy W20 5G

Эти смартфоны и планшеты не только лишатся новых функций, но также останутся без обновлений безопасности и не будут ремонтироваться в официальных сервисных центрах компании. Поэтому пользоваться ими не только несовременно, но и небезопасно.

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В целом политика обновления Samsung подразумевает поддержку в течение 4 лет после выпуска. Таким образом, Android 13 стал последним обновлением для вышеперечисленных устройств.

Как известно, флагманская линейка Samsung Galaxy S24 получила рекордную поддержку Android. Они будут получать новые функции и патчи безопасности в течение 7 лет, то есть будут актуальными вплоть до 2031 года.

Если вы задумываетесь об апгрейде, популярный бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/мощности смартфонов на начало 2024 года. Самой выгодной покупкой сегодня специалисты называют модели серии Redmi K70.

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