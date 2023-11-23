Xiaomi Poco X3 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Компания Xiaomi пополнила список EOS (End of Support, окончание поддержки) новыми смартфонами, которые больше не будут получать никакие обновления. В этот раз производитель "похоронил" 4 популярные модели, которые вышли в 2020 году.

Телефоны, которые стали раритетами: Poco X3 и Poco X3 NFC, а также Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Все четыре модели, как и было обещано, получали обновы в течение трех лет.

Попадание смартфона в EOS имеет ощутимые последствия для пользователей. Они не только не будут получать обновления Android и MIUI, но и патчи безопасности. То есть с этого момента пользоваться ими стоит на свой страх и риск. Одним из альтернативных решений является установка неофициальных прошивок, созданных энтузиастами.

Видео дня

Отметим, что Xiaomi, начиная с сентября этого года, продлила период поддержки до четырех лет мажорных обновлений Android и пяти лет для обновлений безопасности. Как известно, Xiaomi и ее суббренды (Redmi и POCO) до этого предлагали чуть ли не самый короткий срок поддержки среди производителей смартфонов.

Напомним, в конце лета Xiaomi признала устаревшими Redmi Note 9 и Redmi 9 – обе модели были "любимчиками" украинцев. А всего суммарно с начала 2023 года китайская фирма рассталась с более 50 смартфонами.

Ранее в этом месяце компания Xiaomi выпустила сразу два ультрабюджетных смартфона – у них при себе большой экран, оптимальный процессор и много памяти. При цене $110 и $125 они должны стать новыми бюджетными хитами производителя.

В свою очередь Apple вернула в продажу любимый iPhone у пользователей. Забавно, но самой большой симпатией сегодня пользуются компактные Айфоны, которые отличаются маленьким экраном, по сравнению с современными моделями.

Вас также могут заинтересовать новости: