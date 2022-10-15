Гарнитура смешанной реальности Apple получит сканер радужной оболочки глаза для аутентификации

Издание The Information выпустило отчет о грядущей гарнитуре смешанной реальности от Apple, для создания которой компания привлекла голливудских режиссеров. Информация получена от двух человек, которые участвовали в разработке девайса.

Отмечается, что гарнитура "напоминает лыжные очки", а дизайн Apple в значительной степени основан на "сетчатых тканях, алюминии и стекле". Устройство тоньше и легче, чем недавно представленная Quest Pro от Meta, которая весит 722 грамма.

Для аутентификации пользователя и подтверждения платежей в гарнитуру поставят сканер радужной оболочки глаза. То есть, по сути, это будет новая версия Face ID, только на основе других технологий. Такая технология позволит, в том числе легко использовать одну гарнитуру для нескольких пользователей.

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Гарнитуре Apple также приписывают 14 камер для отслеживания взгляда пользователя – это позволит снизить качество графики в областях периферийного зрения, чтобы сэкономить вычислительные мощности устройства. Говорят, что покупка Apple немецкого стартапа SensoMotoric Instruments в 2017 году позволила ей создать эту технологию.

Внешняя часть XR-гарнитуры получит дисплей, позволяющий окружающим людям видеть выражение лица пользователя. Экран может работать с низкой частотой обновления кадров для экономии заряда, также как это реализовано в Always-On Display на iPhone и Apple Watch.

Гарнитура смешанной реальности от Apple: что еще известно

Apple официально еще подтвердила существование гарнитуры, но ее дебют ожидается в начале 2023 года. Причем изначально выход был намечен до конца этого года, однако проблемы с питанием вынудили разработчиков отложить релиз на следующий.

Также СМИ писали, что разработка устройства не обошлась без некоторой турбулентности – в частности, несколько сотрудников якобы покинули компанию из-за "последствий, которые гарнитура может оказать на то, как люди будут взаимодействовать друг с другом".

Для создания контента купертиновцы привлекли голливудских режиссеров, в том числе Джона Фабро, выступившим исполнительным продюсером мини-сериала "Доисторическая планета" на Apple TV+, который предлагает зрителям окунуться в мир динозавров.

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