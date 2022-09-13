Полноценная презентация VR-гарнитуры Quest Pro должна состояться на специальном ивенте в октябре.

В интернете появились изображения, а позже и распаковка VR-гарнитуры, которая, предположительно, является новым, еще не анонсированным устройством виртуальной реальности за авторством Meta (бывшая Facebook).

По данным The Verge, один из тестировщиков гаджета забыл упаковку с устройством в гостиничном номере – позже он вернулся и забрал ее обратно.

У самой гарнитуры видны три камеры на передней панели. На упаковке видна надпись Meta Quest Pro, однако также указано, что это инженерный образец, который не предназначен для продажи. К слову, дизайн устройства отличается от других моделей семейства Quest.

Видео появилось в сети за меньше, чем месяц до проведения специального ивента Meta Connect 11 октября, на котором и ожидается презентация гарнитуры. Ее характеристики, а также название держатся в секрете – разработка ведется под кодовым названием Project Cambria.

А меж тем Apple в тандеме с голливудскими режиссерами готовит свою гарнитуру смешанной реальности, которая может плавно переключаться между режимом виртуальной и дополненной реальности. Для создания контента купертиновцы привлекли Джона Фабро.

Apple официально еще подтвердила существование гарнитуры, но ее анонс ожидается до конца этого года с последующим запуском в 2023. Причем изначально выход был намечен до конца 2022 года, однако проблемы с питанием вынудили разработчиков отложить релиз на следующий.

Также СМИ писали, что разработка устройства не обошлась без некоторой турбулентности – в частности, несколько сотрудников якобы покинули компанию из-за "последствий, которые гарнитура может оказать на то, как люди будут взаимодействовать друг с другом".

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