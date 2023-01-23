Серия Samsung Galaxy S23 будет представлена 1 февраля.

Премьера линейки смартфонов Galaxy S23 состоится в следующей месяце, а в сети уже имеется предостаточно информации о новых устройствах. Теперь же появились примеры фотографий, демонстрирующие работу 30-кратного зума основной камеры Galaxy S23 Ultra.

Эти изображения уже прокомментировал известный инсайдер Ice Universe. По его мнению, зум 30x работает на Galaxy S23 Ultra лучше, чем на S22 Ultra. "Четкость сравнима с 20x на S22 Ultra", написал он.

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Samsung уже вовсю рекламирует возможности камер Galaxy S23, акцентируя внимание, что 30-кратное увеличение – не предел для новых флагманов. Камера S23 Ultra способна на 30-кратный оптический зум и 100-кратное приближение в рамках функции Space Zoom. Также предусмотрена запись видео в 8K@30fps и 4K@60fps.

Galaxy S23 от Samsung: все, что уже известно

Серия Samsung Galaxy S23 будет представлена 1 февраля. В нее войдут три модели – обычная, S23 Plus и S23 Ultra. Некоторые зарубежные магазины уже получили первые партии новых смартфонов.

Ожидается, что самым большим аппаратным обновлением, которое появится в новом флагмане S23, это новейший сенсор основной камеры с 200 МП. Будет установлен датчик HP3 либо HP5, пока неизвестно. Также сообщается, что Samsung полностью отказалась от процессоров собственного производства в виде Exynos. Все модели в линейке получат топовый Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

В США цена на Galaxy S23 (8+128 ГБ) будет стартовать с 799 долларов. За самую топовую версию S23 Ultra с 12 ГБ и на 1 ТБ придется выложить 1499 долларов.

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