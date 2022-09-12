Линейка Galaxy S23 должна быть представлена в первых месяцах 2023 года.

Производители смартфонов продолжают гонку мегапикселей. Если верить источникам, в следующем году нас ждет первый смартфон Samsung с 200-мегапиксельным датчиком для основной камеры.

Согласно инсайдеру IceUnivers, Galaxy S23 Ultra получит сенсор на 200 Мп (0,6 мкм, 1/1,3 дюйма, f/1,7), который лишь немногим больше, чем в iPhone 14 Pro, и даже меньше, чем в других Android-флагманах 2023 года.

Напомним, в нынешних флагманах Galaxy S22 используется 108-Мп сенсор (0,8 мкм, 1/1,3 дюйма, f/1,8), который дебютировал почти 3 года назад с Galaxy S20 Ultra.

Видео дня

К слову, первым смартфоном на рынке с 200-Мп камерой стал представленный в прошлом месяце Moto X30 Pro. Несмотря на плашку "первый в мире", новинка получила адекватный ценник – в США за базовую версию Moto X30 Pro на 8+128 ГБ просят 520 долларов (около 19 200 грн).

Также инсайдер рассказал, что в следующем году разрешение 1220p станет новым мейнстримом на рынке смартфонов. В свою очередь младшие модели линейки Galaxy S23 продолжат придерживаться недорогого разрешения 1080p, которое может стать самым низким среди конкурентов.

Предполагается, что анонс линейки Samsung Galaxy S23 состоится в первых месяцах 2023 года. В семейство войдут три модели – S23, S22 Plus и S23 Ultra.

Ранее СМИ писали, что Samsung продолжает работать в РФ по "серым схемам", несмотря на предыдущие заявления о прекращении поставок в страну-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: