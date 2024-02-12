Благодаря 140 Вт-зарядке устройство сможет пополнить батарею от 0 до 100% за 20 минут.

Знаменитый производитель техники Philips выпустил внешний аккумулятор с очень длинным названием Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank. Пауэрбанк поддерживает быструю зарядку 140 Вт, что на сегодня является рекордом: от 0 до 100% батарея восполняется за 20 минут.

Аксессуар оснащен батареей емкостью 27 000 мАч. В отличие от большинства пауэрбанков, доступных на рынке, этот подходит не только для смартфонов, но и для ноутбуков. А при одновременном использовании двух портов USB Type-C они будут выдавать по 65 Вт каждый, сообщает Gizmochina.

Несмотря на огромную батарею, габариты пауэрбанка составляют всего 154,6 x 52,8 x 49,5 мм, то есть его можно легко носить с собой куда угодно, Сам корпус сделан из металла, а на лицевой панели есть небольшой ЖК-экран, отображающий заряд батареи.

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Новинку Philips уже можно купить в Китае за 599 иен (~3000 грн), но чуть позже наверняка появится на AliExpress и других подобных маркетплейсах. В комплект поставки входит сам аккумулятор и кабель USB Type-C мощностью 140 Вт.

Также на рынке был представлен самый мощный пауэрбанк в мире. Он весит больше 50 кг и может запитать любую технику, строительные электроинструменты, медицинское оборудование, да и вообще что угодно.

А у Xiaomi появился карманный пауэрбанк со встроенным портом USB-C. Такое решение позволяет не заботиться о том, чтобы носить с собой еще и кабель для зарядки. На корпусе есть специальное место, чтобы спрятать там разъем кабеля, когда он не используется.

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