Новинка может заряжать до трех устройств одновременно и оснащена встроенным кабелем USB-C.

Линейка аксессуаров Xiaomi пополнилась новым карманным пауэрбанк с очень долгим названием – Xiaomi Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro. Его основная особенность заключается в наличии встроенного шнурка USB-C.

Производитель утверждает, что такое решение позволяет не заботиться о том, чтобы носить с собой еще и кабель для зарядки. На корпусе есть специальное место, чтобы спрятать там разъем кабеля, когда он не используется.

Сам пауэрбанк характеризуется емкостью 10 000 мАч и способен выдавать до 22.5 Вт мощности, а помимо встроенного провода у него есть еще по одному порту USB-C и USB-A. Обещают, что энергии хватит на две полные зарядки iPhone 14 на максимальной мощности.

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Также у новинки имеется режим зарядки низким током для аксессуаров вроде наушников. Он активируется двойным нажатием кнопки включения и позволяет безопасно заряжать маленькие гаджеты. Вдобавок есть несколько механизмов защиты, включая от короткого замыкания, перенапряжения и перезаряда.

В Китае за Xiaomi Power Bank Pocket Edition просят всего 129 юаней (около 700 грн). На площадке AliExpress и других маркетплейсах аппарат еще не появился, но это вопрос времени.

К слову, ранее на рынке был представлен самый мощный пауэрбанк в мире – он весит больше 50 кг, а запитать им можно все что угодно. А еще раньше вышел самый маленький пауэрбанк емкостью 40 000 мАч – устройство буквально помещается на ладони.

Если вы пропустили, УНИАН делился советами, как правильно выбрать пауэрбанк в 2023 году. Пауэрбанки сами по себе просты и универсальны. Они подходят практически всем современным телефонам и мало чем отличаются в модельном ряде. Но кое‑что о них все-таки нужно знать.

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