Просят за него около $20, он уже поступил в продажу в Китае.

Линейка аксессуаров Xiaomi пополнилась новым портативным аккумулятором с батареей на 5000 мАч. Это ультратонкая и миниатюрная модель, которую легко спутать с компактным смартфоном, пишет Gizchina.

Весит Ultra-Thin Power Bank 5000 mAh всего 93 грамма (корпус не металический, а покрыт металлизированной краской), а в толщину чуть меньше 1 см. Скорость зарядки – до 20 Вт.

Хотя номинальная емкость батареи составляет 5 000 мАч, его реальная емкость – 2 700 мАч. Именно на столько он сможет зарядить телефон или наушники. Сам пауэрбанк полностью заряжается за 1,75 часа от адаптера 18 Вт. Конструкция предусматривает наличие одного порта USB-C.

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Xiaomi Ultra-Thin Power Bank 5000 mAh оценили в 129 юаней (около 700 грн). Он уже поступил в продажу в Китае, а вскоре наверняка появится и на AliExpress.

А ранее Xiaomi выпустила карманный пауэрбанк со встроенным кабелем USB-C. Такое решение позволяет не заботиться о том, чтобы носить с собой еще и кабель для зарядки. На корпусе есть специальное место, чтобы спрятать там разъем кабеля, когда он не используется.

Xiaomi начала 2024-й, представив "народный" середняк Poco X6 Pro с мощным железом и самый дешевый роутер на рынке с поддержкой Wi-Fi 7.

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