Победили Redmi Note 11T Pro и Motorola Edge S30.

Вслед за рейтингом самых мощных смартфонов и лучших телефонов по предпочтениям пользователей, специалисты AnTuTu составили ежемесячный список самых выгодных Android-смартфонов с точки зрения "цена-качество".

Традиционно, рейтинг составлен в пяти ценовых категориях: $0-300 долларов, $300-450, $450-600, $600-750 и $750+. Если вы не мониторите постоянно рынок смартфонов, подобные рейтинги могут быть полезны при выборе нового устройства.

Лучшие среди бюджетных – Motorola Edge S30 и Redmi Note 11T Pro

"Королем" в самой бюджетной категории оказался Motorola Edge S30. Устройство оснащено 6,8-дюймовым ЖК-дисплем с частотой обновления 144 Гц и флагманским процессором Snapdragon 888+.

Вторым местом пришлось довольствоваться бывшему лидеру Redmi Note 11T Pro (6/128 ГБ), а третьим – iQoo Z5x (6/128 ГБ).

Лидером категории до 450 долларов вновь стал девайс от Motorola – Edge X30. Аппарат получил экран с частотой 144 Гц и селфи-камеру с рекордным разрешением 60 Мп.

Следом за ним Redmi K50 Gaming Edition (8/128 ГБ) и iQoo Neo5S (8/256 ГБ).

Лучшие "середнячки" – Lenovo Legion Y90 и Red Magic 7 Pro

Среди смартфонов, за которые просят от $450 до $600, пальму первенства выборол геймерский Lenovo Legion Y90 с 144-герцовым экраном, несколькими кнопками для управления в играх, двумя кулерами и SSD-накопителем.

Второе место заняла китайская iQoo 9 (12/256 ГБ), а на третье определили Realme GT2 Pro (8/256 ГБ).

Телефоны, стоящие подороже, – от $600 до $750, – возглавил игровой флагман Red Magic 7 Pro. У аппарата топовое железо, "невидимая" фронталка и полупрозрачный корпус в одной из расцветок, через который видно кулер с RGB-подсветкой.

Ступенью ниже разместился iQoo 9 Pro (8/256 ГБ). Третье место досталось OnePlus 10 Pro (12/256 ГБ).

Лучший из дорогих телефонов – Oppo Find X5 Pro

Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше $750 лидирует Oppo Find X5 Pro c 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем и адаптивной частотой от 1 до 120 Гц, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 12+256 ГБ памяти в топе.

На втором месте находится Vivo X80 Pro (8/256 ГБ), а на третьем – Oppo Find X3 Pro (12/256 ГБ).

Ранее УНИАН уже писал, что Ultra-версия Samsung Galaxy S22 была признана лучшим фотофлагманом 2022 года по версии специалистов портала XDA-Developer. В тест также попали Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.

Также упоминалась десятка самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. В список неожиданно попала модель Apple, выпущенная почти 5 лет назад.

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