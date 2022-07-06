Вместе с рейтингом самых мощных Android-смартфонов в мире, специалисты AnTuTu представили еще один ТОП, в котором собраны лучшие телефоны по предпочтениям пользователей.
Результаты опубликованы на официальном сайте бенчмарка.
Так, уже который месяц первое место с почти 97% положительными отзывами удерживает выпущенный еще в августе 2020 года Galaxy Note 20 Ultra. Эта модель может похвастаться отличными камерами с прекрасной ночной съемкой и "подзорной трубой", экраном с 120 Гц, возможностью видеосъемки 8К, хорошим звуком и быстрой зарядкой 25 Вт.
Второе место, согласно пользовательским отзывам, занимает Oppo K10 5G с 94,33% На третьем месте расположился Black Shark 5 от Xiaomi – это игровое решение, нацеленное на фанатов мобильного гейминга.
В рейтинг Antutu также попали
- Honor 70 Pro (91,43%);
- iQOO Z5x (90,62%);
- iQOO Neo5 Vitality Edition (88,7%);
- Oppo Find X3 Pro (85,56%);
- Honor Magic3 Pro (87,92%);
- iQOO Z5 (87,91%);
- Oppo K9 Pro 5G (87,69%).
Ранее УНИАН уже писал, что Ultra-версия Samsung Galaxy S22 была признана лучшим фотофлагманом 2022 года по версии специалистов портала XDA-Developer. В тест также попали Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.
Также упоминалась десятка самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. В список неожиданно попала модель Apple, выпущенная почти 5 лет назад.