Список возглавила выпущенная еще в августе 2020 года модель Samsung.

Вместе с рейтингом самых мощных Android-смартфонов в мире, специалисты AnTuTu представили еще один ТОП, в котором собраны лучшие телефоны по предпочтениям пользователей.

Результаты опубликованы на официальном сайте бенчмарка.

Так, уже который месяц первое место с почти 97% положительными отзывами удерживает выпущенный еще в августе 2020 года Galaxy Note 20 Ultra. Эта модель может похвастаться отличными камерами с прекрасной ночной съемкой и "подзорной трубой", экраном с 120 Гц, возможностью видеосъемки 8К, хорошим звуком и быстрой зарядкой 25 Вт.

Второе место, согласно пользовательским отзывам, занимает Oppo K10 5G с 94,33% На третьем месте расположился Black Shark 5 от Xiaomi – это игровое решение, нацеленное на фанатов мобильного гейминга.

В рейтинг Antutu также попали

Honor 70 Pro (91,43%);

iQOO Z5x (90,62%);

iQOO Neo5 Vitality Edition (88,7%);

Oppo Find X3 Pro (85,56%);

Honor Magic3 Pro (87,92%);

iQOO Z5 (87,91%);

Oppo K9 Pro 5G (87,69%).

Ранее УНИАН уже писал, что Ultra-версия Samsung Galaxy S22 была признана лучшим фотофлагманом 2022 года по версии специалистов портала XDA-Developer. В тест также попали Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.

Также упоминалась десятка самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. В список неожиданно попала модель Apple, выпущенная почти 5 лет назад.

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