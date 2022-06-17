В список неожиданно попала модель компании Apple, выпущенная почти 5 лет назад.

Издание GSMArena обновило рейтинг самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. Пользователей больше всего интересовала продукция Samsung – 4 из 10 моделей в списке принадлежат южнокорейскому производителю.

Согласно анализу, наибольшим спросом на сегодня пользуется Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, который дебютировал в Украине в марте. Эта модель рассчитана на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей.

На второй строчке разместился "бюджетник" Redmi Note 11. Устройство почти ничем не отличается от прошлогоднего Note 10, но предлагает улучшенный процессор и быструю зарядку за примерно те же деньги. Замыкает тройку лидеров "середнячек" Samsung Galaxy A53 с экраном 120 Гц и 5G.

В десятку лидеров вошли еще и такие модели:

Redmi Note 11T Pro+;

iPhone 13 Pro Max;

Realme GT Neo 3T;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A73 5G;

iPhone XR;

iPhone X.

Напомним, ранее популярный бенчмарк AnTuTu составил ежемесячный список самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.

В то же время специалисты портала XDA-Developer составили топ смартфонов 2022 года с лучшими камерами. В список попали такие устройства, как Galaxy S22 Ultra, Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.

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