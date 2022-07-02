В основном в рейтинге собраны игровые модели на базе топового процессора Snapdragon 8 Gen1.

Команда AnTuTu, которая известна своими популярными бенчмарками для смартфонов, опубликовала новый июньский выпуск ежемесячного рейтинга самых производительных Android-смартфонов.

Как и месяцем ранее, в лидерах прочно воцарились игровые модели с процессорами Snapdragon 8 Gen1.

На первом месте оказался геймерский Black Shark 5 Pro от Xiaomi с экраном 144 Гц и зарядкой 120 Вт. Смартфон обходит конкурентов со схожими характеристиками благодаря использованию двух типов памяти – SSD и UFS 3.1.

от Xiaomi с экраном 144 Гц и зарядкой 120 Вт. Смартфон обходит конкурентов со схожими характеристиками благодаря использованию двух типов памяти – SSD и UFS 3.1. Второе место занимает Nubia Red Magic 7 Pro – первый смартфон с зарядкой 135 Вт. У аппарата топовое железо, "невидимая" фронталка и полупрозрачный корпус в одной из расцветок, через который видно кулер с RGB-подсветкой.

– первый смартфон с зарядкой 135 Вт. У аппарата топовое железо, "невидимая" фронталка и полупрозрачный корпус в одной из расцветок, через который видно кулер с RGB-подсветкой. Тройку замыкает Lenovo Legion Y90 . Он получил 144-герцовый экран, несколько кнопок для управления в играх, два кулера в системе охлаждения и SSD-накопитель.

В топ-5 попал дуэт iQOO 9. Что интересно, стандартная модель расположилась на 4-ом месте, тогда как Pro-версия обосновалась строчкой ниже. Оба смартфона оборудованы 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.

Ранее УНИАН уже писал, что Ultra-версия Samsung Galaxy S22 была признана лучшим фотофлагманом 2022 года по версии специалистов портала XDA-Developer. В тест также попали Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.

Также упоминалась десятка самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. В список неожиданно попала модель Apple, выпущенная почти 5 лет назад.

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