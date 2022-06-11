В тест попали такие устройства, как Galaxy S22 Ultra, Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro и другие.

Специалисты портала XDA-Developers протестировали ряд смартфонов 2022 года, в которых производители делают особый упор на качество фото- и видеосъемки.

Так, по версии XDA, лучшим и универсальным решением является Ultra-версия Samsung Galaxy S22.

Что примечательно, предшественник в лице Galaxy S21 Ultra удерживал этот же титул почти весь 2021 год. По словам экспертов, ни один смартфон не может похвастаться настолько широким набором характеристик, как Galaxy S22 Ultra – от 120-градусного сверхширокоугольного объектива до 30-кратного зума.

Основная камера в смартфоне представлена большим 108-МП сенсором – все это дополняется сенсором ToF с лазерным автофокусом. При этом специалисты отметили среди минусов, что селфи на смартфоне обычно выглядят более темными. Но в целом, Galaxy S22 Ultra является единственным лучшим универсальным решением на рынке.

Победители в других категориях:

Лучшее дневное фото – Google Pixel 6 Pro;

Лучшая камера для ночного фотографирования – Vivo X80 Pro ;

Лучшие портреты – Google Pixel 6 & Pro;

Лучшая селфи-камера – Vivo V21;

Лучшая сверхширокоугольная камера – Oppo Find X5 Pro;

Лучшая камера для видео – iPhone 13 Pro;

Смартфон с лучшими функциями и ПО для камеры – Xiaomi Mi 11 Ultra.

Напомним, ранее популярный бенчмарк AnTuTu составил ежемесячный список самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.

Также сообщалось, что к 2032 году смартфоны будут стоять сотни тысяч гривен. К такой цифре пришли аналитики британского ретейлера Mozillion, проанализировав рост стоимости смартфонов за последнее десятилетие.

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