Специалисты портала XDA-Developers протестировали ряд смартфонов 2022 года, в которых производители делают особый упор на качество фото- и видеосъемки.
Так, по версии XDA, лучшим и универсальным решением является Ultra-версия Samsung Galaxy S22.
Что примечательно, предшественник в лице Galaxy S21 Ultra удерживал этот же титул почти весь 2021 год. По словам экспертов, ни один смартфон не может похвастаться настолько широким набором характеристик, как Galaxy S22 Ultra – от 120-градусного сверхширокоугольного объектива до 30-кратного зума.
Основная камера в смартфоне представлена большим 108-МП сенсором – все это дополняется сенсором ToF с лазерным автофокусом. При этом специалисты отметили среди минусов, что селфи на смартфоне обычно выглядят более темными. Но в целом, Galaxy S22 Ultra является единственным лучшим универсальным решением на рынке.
Победители в других категориях:
- Лучшее дневное фото – Google Pixel 6 Pro;
- Лучшая камера для ночного фотографирования – Vivo X80 Pro ;
- Лучшие портреты – Google Pixel 6 & Pro;
- Лучшая селфи-камера – Vivo V21;
- Лучшая сверхширокоугольная камера – Oppo Find X5 Pro;
- Лучшая камера для видео – iPhone 13 Pro;
- Смартфон с лучшими функциями и ПО для камеры – Xiaomi Mi 11 Ultra.
Напомним, ранее популярный бенчмарк AnTuTu составил ежемесячный список самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.
Также сообщалось, что к 2032 году смартфоны будут стоять сотни тысяч гривен. К такой цифре пришли аналитики британского ретейлера Mozillion, проанализировав рост стоимости смартфонов за последнее десятилетие.
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