Она должна стать развитием концепта 1970-х, но в этот раз дело хотят довести до конца.

Японская компания Science Co. Ltd, которая специализируется на производстве душевых систем, обещает представить в 2025 году "умную стиральную машинку для людей", которая будет сама мыть человека со всех сторон.

По словам производителя, процесс "стирки" займет около 15 минут, а для полного релакса капсула покажет расслабляющие видео и отрегулирует температуру под пульс и другие показатели организма.

Интересно, что проект вдохновлен так и не запущенным в производство концептом Panasonic более 50 лет назад, впрочем, кроме идеи у них мало общего. Так, новая машинка будет оснащена целой россыпью датчиков для отслеживания состояния человека, а также функциями на базе ИИ, чтобы контролировать комфорт и удобство пользователя. В общем, гаджет будущего, не иначе.

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Устройство, получившее название Mirai Ningen Sentakuki, будет установлена в павильоне здравоохранения Осаки, где его могут испытать все желающие.

Сейчас проект готов на 75%. Разработчик пока не раскрывает цену устройства, но планирует выпустить его версию для домашнего использования в следующем году.

До конца года OpenAI планирует запустить новую большую языковую модель Orion. По ожиданиям разработчиков, эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). Общение с таким ИИ будет напоминать общение с живым человеком.

Как рассказывал УНИАН, в Украине запустили бесплатные курсы для изучения ИИ. Обучение ориентировано как на новичков, так и на опытных специалистов.

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