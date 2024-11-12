Обучение ориентировано как на новичков, так и на опытных специалистов.

Министерство экономики, Минцифры и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения технологий искусственного интеллекта.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, курсы бесплатные, а также доступны на украинском и английском языках.

"Благодаря учебной платформе каждый сможет научиться тому, как благодаря ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типичные ответы клиентам и многое другое. Этот курс для каждого - от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов. Это не просто новые знания, а реальные возможности, чтобы каждый мог расти", - поделилась министр экономики Украины Юлия Свириденко, отметили в пресс-службе.

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Курсы ориентированы как на новичков, так и на опытных специалистов. Доступ к платформе можно получить по ссылке.

Среди преимуществ платформы в Минэкономики выделили бесплатное обучение на украинском и английском языках, гибкие возможности для развития (курсы можно проходить в удобное время) и интерактивные форматы обучения (студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения).

Искусственный интеллект - последние новости

Как писал УНИАН, недавно искусственный интеллект впервые смог выявить структурные уязвимости, невидимые невооруженным глазом в базилике Святого Петра в Ватикане. ИИ-анализ данных смог выявить трещины и повреждения, невидимые для человеческого глаза, предоставив важную информацию для реставрационных работ.

Кроме того, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает, что в ближайшие 5 лет люди создадут всеобщий искусственный интеллект. AGI, или общий искусственный интеллект - это теоретическая итерация ИИ, при которой машина может самостоятельно мыслить, обучаться и осознавать себя.

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