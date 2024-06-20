Он займется разработкой "безопасного суперинтеллекта", назвав это "самой важной технической проблемой нашего времени".

Бывший главный научный сотрудник и соучредитель OpenAI Илья Суцкевер анонсировал свой новый стартап – он займется разработкой "безопасного суперинтеллекта".

"Запускаю новую компанию", – просто представил Суцкевер проект под названием Safe Superintelligence (SSI). Основными приоритетами компании называют безопасность пользователя и отсутствие коммерческого давления от таких гигантов как Google и Microsoft.

Суцкевер покинул OpenAI, компанию-разработчика ChatGPT, в мае этого года после неудавшейся попытки отставки тогдашнего руководителя Сэма Альтмана. Главный научный сотрудник выступал за осторожное развитие искусственного интеллекта, чтобы уменьшить потенциальные риски, тогда как другие, включая самого Альтмана, были более склонны к технологическому прогрессу и получении коммерческой выгоды от своих разработок.

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Как пишет Independent, Суцкевер сыграл ключевую роль в громком, но краткосрочном изгнании Альтмана из OpenAI в прошлом ноябре. Впоследствии он сожалел об участии в инициативе и вместе с другими сотрудниками призывал вернуть исполнительного директора на свой пост. Альтман отсутствовал всего пять дней, но история вбила клин между двумя сооснователями, а Суцкевер был исключен из совета директоров.

Помимо него, соучредителями Safe Superintelligence стали Дэниел Гросс, бывший руководитель по ИИ в Apple, и Дэниел Леви, который ранее работал техническим сотрудником в OpenAI. Трио заявило, что у стартапа будет одна цель и один продукт: "безопасный суперинтеллект", назвав это "самой важной технической проблемой нашего времени".

Напомним, до конца 2024 года OpenAI планирует запустить ChatGPT-5, которая обещает революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

А накануне OpenAI заявила о "срыве тайных онлайн-кампаний", за которыми стояла Россия и ряд других стран. Злоумышленники с помощью сервисов OpenAI (по всей вероятности, ChatGPT) генерировали комментарии для обманного манипулирования общественным мнением и влияния на геополитику.

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