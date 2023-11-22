Это решение стало результатом давления на компанию со стороны сотрудников, которые пригрозили массовым увольнением, если Альтмана не вернут на должность.

Компания OpenAI вернет Сэма Альтмана на должность генерального директора после его скандального увольнения несколько дней назад и назначит новых членов директоров. Это решение стало результатом давления на компанию со стороны сотрудников, которые пригрозили массовым увольнением, если Альтмана не вернут на должность.

Как пишет Bloomberg, Альтман возвращается на должность главного исполнительного директора, а совет директоров возглавит Брет Тейлор, бывший содиректор Salesforce Inc. и бывший директор Twitter. Также в совет директоров будут назначены Ларри Саммерс, экс-министр финансов США и действующий член Совета Адам Д'Анджело, соучредитель и генеральный директор Quora Inc.

Измененный совет может быть не окончательным: его основным приоритетом является назначение и выбор до девяти новых директоров, сообщает издание со ссылкой на источники. Состав правления оказался главным спорным вопросом во время переговоров, и стороны по-прежнему определяют, кто из членов - кроме назначенного Д'Анджело - останется в новом Совете OpenAI.

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Альтман согласился сначала не быть членом совета директоров, чтобы заключить сделку, сообщил источник. Вполне вероятно, что Альтман в конечном итоге присоединится к совету директоров. Крупнейший спонсор OpenAI, Microsoft Corp., вероятно, тоже будет иметь представительство в новом совете.

На новость о возвращении Альтмана с радостью отреагировали в соцсетях другие сотрудники OpenAI, включая соучредителя компании Грега Брокмана, который сказал, что он тоже возвращается в компанию.

Скандал с увольнением Сэма Альтмана - что известно

17 ноября компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, неожиданно объявила об увольнении своего руководителя Сэма Альтмана "из-за неискренности".

Альтман перешел в Microsoft, где должен был возглавить "новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта". Также кроме Альтмана Microsoft забрала себе в команду и других бывших сотрудников OpenAI, включая соучредителя компании Грега Брокмана.

В то же время едва ли не на следующий день СМИ сообщили, что OpenAI хочет вернуть Альтмана обратно из-за давления со стороны сотрудников. После увольнения Альтмана более 500 из 700 сотрудников OpenAI подписали письмо руководству компании с требованием вернуть Альтмана, угрожая в противном случае уволиться и присоединиться к команде Альтмана в Microsoft.

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