Ранее запрет ввела Норвегия.

Европейский совет по защите данных (EDPB) одобрил запрет на сбор персональных данных пользователей платформ компании Meta (Facebook и Instagram) с рекламной целью на территории ЕС, говорится в соответствующем заявлении совета.

Фактически было решено, что так называемый поведенческий маркетинг Meta в Facebook и Instagram незаконен, поскольку предусматривает чрезмерную слежку за пользователями.

Ранее запрет на сбор персональных данных пользователей платформ Meta ввела Норвегия. И после решения EDPB он распространится на все 30 государств-членов Европейского Союза и Европейского экономического пространства.

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Как отметила председатель EDPB Ану Талус, решение приняли по запросу норвежского регулятора. Отныне запрет поведенческого маркетинга для Meta будет учитываться ирландской Комиссией по защите данных, как ключевым регулятором IТ-платформ в ЕС.

В Instagram и Facebook можно убрать рекламу

Как писал УНИАН, недавно стало известно, что Meta решила запустить платную подписку в Facebook и Instagram, которая скроет все рекламные сообщения. У пользователей появиться выбор.

Сообщалось, что указанная услуга будет доступна на всей территории Евросоюза и обойдется в 9,99 евро в месяц для веб-версии и в 12,99 евро для устройств iOS и Android.

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